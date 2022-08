Endurecen el paro y prevén faltante de verduras

martes 23 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Comerciantes del Mercado Central de Misiones (MCM) llevaron ayer a Casa de Gobierno un petitorio destinado al gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad. En la nota pedían condiciones de seguridad garantizadas para terminar con los aprietes sobre su actividad y la competencia desleal que lleva adelante un denominado Puesto Piquete en el Mercado.

Pero ayer el intento de comunicación quedó trunco, ya que desde Gobernación les informaron a los comerciantes que el primer mandatario no estaba y se preparaba para viajar fuera de la provincia. Ante ello, tampoco pudieron entregar la nota a otro ministro o funcionario que estuviera siguiendo su problema.

Así las cosas, entre los operadores presentes, -alrededor de 30 personas- resolvieron mantener la protesta. Explicaron que mantendrían su decisión de no volver a trabajar en sus puestos del Mercado Central y debatirían el posible corte del acceso al predio. De hecho trascendió que hoy a las 6 llevarán adelante la medida.

“Hasta el momento no tenemos novedades, lamentablemente hoy no pudimos ser atendidos por el gobernador. Pero vamos a esperar hasta tener alguna novedad concreta que nos permita trabajar con tranquilidad”, comentó ayer Bruno Deis Núñez, presidente de la Cámara de Operadores del Mercado Central.

Por otra parte otro comerciante y productor presente, Marcelo Guerrero, explicó que sin soluciones seguirán manteniendo su decisión de no trabajar en el Mercado Central.

“Hicimos una marcha pacífica a Casa de Gobierno en busca de una respuesta concreta y seria por lo que estamos viviendo, pero no fuimos recibidos. No estaban las autoridades competentes para recibirnos. Mañana (por hoy) vamos a cerrar el Mercado Central y veremos si es necesario vamos a cerrar las calles ya para ser escuchados”, comentó el comerciante en Acá te lo contamos, por Radioactiva.

Detalló por otra parte que “ el Mercado Central está cerrado. El presidente (Jorge Brignole) dice que está abierto, pero los operadores ninguno está trabajando, sólo queda operativo el puesto que está en la entrada”.

Acotó, por otra parte, que “se va a buscar la forma de trabajar afuera, pero al mercado así no vamos a ingresar. No vamos a volver si no tenemos garantías de trabajar con seguridad”.

Además, comerciantes de pequeñas verdulerías en la ciudad comentaron ayer que ya sentían la escasez de algunas verduras.

“Ya se siente la falta de abastecimiento, el tomate y la cebolla sobre todo, que seguro van a ir subiendo de precio”, comentó.



Para la administración habrá atención

Consultado sobre la actividad del Mercado Central en los próximos días, el presidnete de la entidad, Jorge Brignole, comentó a El Territorio que habrá atención reducida.

“El Mercado Central está abierto y con algunos operadores atendiendo. Cada día vuelven a atender más operadores, fundamentalmente los más chicos. Los operadores grandes, seis o siete, están vendiendo en sus locales propios, Posadas, Candelaria, Garupá y Puerto Rico", comentó.

Y agregó: "El Mercado Central ofreció todo lo que está al alcance para solucionar los pedidos de los operadores. No obtuvimos respuestas. Ofrecimos constituir una mesa de diálogo con el sindicato, operadores y Mercado Central y tampoco obtuvimos respuestas", manifestó.

Agregó finalmente que la solución para destrabar el conflicto es definir entre todas las partes los pedidos concretos y trabajar sobre ellos.

“¿Cuál es la salida? Que los operadores definan un pedido concreto. Y armar la mesa de diálogo para llegar a un acuerdo por 180 días, homologado por el Ministerio de Trabajo”, propuso.