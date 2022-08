Doble salvada de Lisandro Martínez en la victoria del Liverpool

martes 23 de agosto de 2022 | 6:01hs.

El clásico inglés de la Premier League no se hizo esperar y, tan solo en la fecha tres, Manchester United y Liverpool se enfrentaron en Old Trafford. Los Red Devils se impusieron por 2-1 para conseguir sus primeros puntos en el torneo, resultado que no hubiera sido posible sin la gran participación de Lisandro Martínez, que mantuvo la ventaja de su club en un momento dificil.

El defensor argentino, que afrontó su tercer compromiso con su nueva camiseta, fue una de las figuras del equipo ganador, especialmente por su increíble doble salvada sobre el minuto 40 del partido, cuando el partido aún estaba 1-0 y con los dirigidos por Klopp lanzados al ataque.

Lisandro Martínez llegó al Manchester United desde el Ajax durante este mercado de pases. El club del de Inglaterra desembolsó 57.37 millones de euros por el argentino, cantidad que podría aumentar en 10 millones más si se cumplieran todas las variables.