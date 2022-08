Pablo Alarcón: “Pasé un momento crítico de dinero”

martes 23 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Pablo Alarcón participó del ciclo de entrevistas PH, conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe.

El actor de 75 años se emocionó al confesar el duro momento económico que le tocó atravesar en pandemia. “Yo, a mi edad, debo confesar que no necesito trabajar más. Necesito ganar plata para vivir. Durante la pandemia pasé un momento crítico de dinero y entré, no te digo en una depresión, porque no conozco esa emoción, pero sí me puso triste no saber qué hacer”.

“Mis dos adorables hijas me ayudaron. Juntos armamos lo que me mantuvo en pie. Se trata de un espectáculo que lo sigo haciendo todavía, que se llama El cocinero está frito, estaba frito yo en ese momento”, recordó y detalló sobre la propuesta: “Voy a tu casa, cocino, sirvo la comida, hago un espectáculo, toco la armónica...”