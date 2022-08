Ricardo Montaner polémico: adoctrinó a un participante de ‘La Voz’ sobre cómo rezar

martes 23 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Un momento incómodo se vivió la noche del domingo en la emisión del reality La Voz Argentina (Telefe) cuando Ricardo Montaner, uno de los jurados, aconsejó a un participante sobre cómo mostrar su fe y comunicarse con Dios.

El cantante Emanuel Cerrudo fue quien tuvo que soportar las palabras del artista venezolano y lo hizo “con mucha humildad y educación”, tal como destacaron los seguidores del programa que apoyaron al participante a la vez que repudiaron la posición de Montaner a través de duros comentarios y desde el humor con memes.

El episodio que se volvió tendencia en redes tuvo lugar luego de que Cerrudo cerrara su interpretación de una versión en español de “I Have Nothing” de Whitney Houston. Al finalizar la canción, Cerrudo se arrodilló para agradecer por su gran experiencia en el reality y esa actitud generó un rechazo inesperado en Montaner padre.

El joven le explicó a Marley conductor del ciclo musical, que su gesto se debio a que se apoyó en la fe para poder presentarse a pesar de una disfonía que lo estuvo aquejando y se mostró muy emocionado: “Lo disfrute mucho a pesar que tengo una pequeña disfonía”, expresó.

Sin embargo, cuando le llegó el turno al coach de dar su devolución, con el rostro visiblemente contrariado comenzó: “Tu voz es un privilegio, pero quiero decirte dos cosas que yo no haría. Como un consejo hacia el futuro”, arrancó diciendo el intérprete de Tan enamorado.

Luego, enumeró las dos cosas que no le gustaron: “Una cosa es que no debes anunciar que tienes una disfonía, porque al que no se había dado cuenta se lo anunciaste. Y, dos, el arrodillarte, como dijiste, para dar gracias a Dios. Gracias a Dios se le da en secreto, en lo íntimo, en la soledad de tu camarín, en el cuarto, en el baño... y él se va a encargar de honrarte en público. Le tienes que dar gracias en lo secreto. Es entre tú y él”.

Al cierre de su devolución, Montaner trató de aligerar su comentario adoctrinador y alentó al concursante.

“Esas son mis únicas observaciones, pero tienes una voz privilegiada y estoy orgulloso de que estés en mi equipo”, concluyó.

Repercusión en redes

En las redes sociales, los usuarios que estaban siguiendo el programa en vivo demostraron rápidamente su enojo con Montaner y cuestionaron su postura a la que tildaron de intolerante. “¿Quién sos para decir cómo los demás tienen que hacer las cosas?”, dijo un tuitero.

En tanto, otros señalaron cierta “doble moral” en lo que expuso el jurado. “Él y su familia viven agradeciéndole a Dios en público. ¿De qué habla?”, apuntó otra televidente.

Otro usuario fue más allá y postuló: “¿avergonzar a un participante por su forma de profesar la religión? ¡cualquiera!”.

En el mismo tono, alguien escribió: “Nosotros nos tenemos que fumar que los Montaner agradezcan a Dios cada dos palabras y un pibe que cantó re bien no puede hacerlo ¿discriminación religiosa”.

No faltaron los que pidieron al jurado, “jubilate” y “que venga gente nueva sin ideas que atrasan y discriminan”.