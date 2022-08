Candelaria: marcharon en apoyo al enfermero que denunció maltrato a pacientes

lunes 22 de agosto de 2022 | 18:33hs.

Un grupo de pacientes del hospital que concurren o concurrieron por distintos problemas de salud marcharon esta mañana desde la plaza hasta la puerta principal del hospital para presentar disconformidad respecto a la atención que reciben cuando asisten a la guardia como a consultorios, apoyando al enfermero Oscar Maidana que reclama mejor atención.

"Apoyamos al enfermero Oscar Maidana porque es verdad que muchos de quienes trabajan aquí, no todos, es como él dice, maltratan a la gente. Él es un gran profesional, de vocación, escucha al paciente, ayuda y orienta. Por mi parte voy a comentar mi experiencia, yo traje a mi marido que se cortó con una amoladora y sangraba mucho, le pusieron una venda y lo mandaron al Madariaga, yo no tenía cómo ir y no autorizaron a la ambulancia, es así que desesperada llamé al presidente del Centro de Jubilados de aquí y él nos llevó a Posadas, cosas así son habituales acá, la vida de la gente parece no tener valor", relató Maria Ofelia Ferreyra, una de las vecinas presentes en la marcha.

También dio su testimonio María Alejandra Martínez: "Muchas veces fui muy mal atendida por los médicos de guardia, soy diabética, asmática y cuando tengo mis crisis no me queda otra que buscar ayuda en nuestro hospital, pero me han tocado situaciones muy angustiantes, como la que viví en noviembre pasado cuando me descompuse y me trajeron a la guardia y me dijeron que era una crisis de asma y posiblemente azúcar alto y que por eso seguramente estaba, mi marido me carga al auto porque ya estaba muy mal, ahí me atendieron de maravillas pero estuve un mes internada, perdí el habla y la movilidad en las piernas, el habla recuperé bastante bien pero la movilidad no todavía. Eso fue abandono, podría haberme costado la vida si no tenía a mi esposo con auto para llevarme", expuso.

Por su parte, el enfermero Oscar Maidana con lágrimas en los ojos dijo "Me acusan de tener problemas psiquiátricos, estoy muy dolido, agradezco infinitamente a cada persona que llegó hasta aquí a manifestar su apoyo a mi persona pero más que nada a apoyar las verdades que estoy diciendo, los pacientes tienen derecho y deben ser respetados".



En tanto que El Territorio intentó dialogar con la directora del hospital y no hubo respuesta alguna.

