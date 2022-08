Exceso de alcohol, unas de las características

lunes 22 de agosto de 2022 | 6:03hs.

Con relación a dónde estaba su hermano cuando se registró el supuesto abuso, la mujer respondió “no sé dónde estaba, ya que cuando el denunciado nos trajo yo me bajé del auto y él se quedó con mi hermano hablando dentro del auto. No sé si mi hermano entró con Fernando o si Fernando se metió solo a la casa. No sé cómo hizo para ingresar. Le pregunté a mi hermano y no responde nada. No me dice si él lo dejó entrar o si había más personas”.

Por su parte, en sede judicial el hermano de la denunciante declaró que “esa noche con mi hermana fuimos al Almacén de Cerveza, cenamos y tomamos; después nos fuimos a Clock a tomar otros tragos, y como Isidoro está cerca fuimos y seguimos consumiendo bebidas alcohólicas”.

“Estábamos los dos solos, cuando llegó Fernando G., al que no veía desde hacía ocho años. Fue mi compañero de la primaria. Me contó que era remisero, pero no sé si estaba en servicio. A lo largo de toda la noche estuvimos los tres nada más. Me preguntaba si mi hermana estaba sola, si había gente en casa”, agregó.

Luego reconoció que “en un punto de la noche me puse muy mal. Estaba mareado, descompuesto. Hasta vomité en el baño. Le dije a mi hermana para irnos. Fernando salió junto y nos dijo que nos iba a llevar. Eso estuvo repitiendo toda la noche en el bar. Cuando llegamos a casa yo no tenía más plata, pagó mi hermana y yo me bajé y entré a casa como pude, y me fui directo a mi habitación”.

“Mariana le pagó y entró detrás de mí y cerró la puerta del frente. Sólo veo que entró al baño y no recuerdo nada más porque me dormí. Mi hermana siempre deja la puerta del fondo abierta por los perros y creo que Fernando podría haber entrado por ahí. Casi un mes después me contó que Fernando la violó”, concluyó.

Pericias técnicas avalan su inocencia pero lleva preso 16 meses por abuso