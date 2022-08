Pampita recordó que le costó retomar su carrera

lunes 22 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Carolina ‘Pampita’ Ardohain (44) es sin dudas una de las mujeres más exitosas de la Argentina.

Sin embargo, en un momento de su vida estuvo alejada de su carrera y debió comenzar de nuevo tras su separación de Benjamín Vicuña. En ese tiempo, ella vivía en Chile junto al actor y sus hijos.

Así lo contó en una entrevista con LAM, conducido por Ángel de Brito: “En un momento me dediqué más a la familia. Ya después separada, recuperé mi carrera y recuperé las riendas de lo que quería hacer. Eso fue obra del destino”.

“Lo que hice fue sin culpa. Me gustaba mucho hacerlo. Esa elección y lo que pude hacer ese tiempo que fue dedicarme a los chicos. No me arrepiento. Después, no sabía por dónde empezar... El llamado de Tinelli me cambió la vida”.