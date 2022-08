MICA VÁZQUEZ: “Era difícil estar con un futbolista”

lunes 22 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Mica Vázquez (35) suele mostrarse siempre divertida y espontánea en la pantalla y en sus redes sociales donde comparte situaciones propias de la maternidad, aunque cultiva un bajísimo perfil en cuanto a su vida privada y escándalos se trate.

Sin embargo, esta semana Mica fue tendencia en medios y redes tras recordar los motivos que marcaron el final de su relación con el ex futbolista Fernando Gago, con quien tuvo un noviazgo de 2006 a 2010, con planes de boda incluido.

Luego de confesar en el programa Antes que nadie, del que forma parte, que la ruptura sucedió al enterarse de que Gago mantenía “una relación paralela” con Gisela Dulko, Mica participó como invitada del episodio del sábado a la noche del programa PH. Podemos Hablar conducido por Andy Kutnezsoff.

También estuvieron como invitados en el envío: el actor Pablo Alarcón, la actriz Victoria Onetto, el streamer Markitos Navaja y el cantante Luciano Peryra.

A España por amor

Para dar pie al tema de la semana, el conductor de PH le preguntó a la actriz por sus antiguos amores: Uno de ellos fue el que mantuvo con Gago, hoy entrenador y quien en ese momento defendía los colores del Real Madrid en España. “Estuve cuatro años con Fernando Gago y me fui a vivir a Madrid por él. Yo siempre muy pasional: me caso, me divorcio”, manifestó entre risas, y detalló que ambos se fueron al Viejo Continente con tan solo 19 años.

Ella en ese momento tenía amplia popularidad y exposición, ya que era protagonista de las tiras infanto juveniles de la exitosa factoría de Cris Morena.

Kutnezsoff quiso saber si había terminado mal el vínculo con Gago y la invitada le respondió: “Terminamos bárbaro”, dijo en un tono irónico y explicó que “era difícil estar con un futbolista... Dobles relaciones, infidelidades. Yo estaba totalmente enamorada de él y me separé porque me cagó con media Argentina y con media Europa”.

Y siguió: “Yo me enteré de algunas, pero andá a saber. Ellos tienen, de repente, plata, poder y minas. Son chicos”, explicó y luego agregó: “Yo fui fiel hasta que en un momento tuvimos un tiempo... no estábamos separados, pero fue un tiempo y yo me tenía que vengar. Fue más venganza que otra cosa. Creo que me chapé a un pibe, nada más”.

Y cerró el tema asegurando que no tiene rencor por ese pasado amor: “lo importante de esto es que nunca le guardé rencor, siempre lo intenté justificar y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranquilo pasa a ser ‘Gago’: entrar a una cancha y que se caiga, ir a un boliche y que te traigan las minas que querés, tener plata para hacer lo que quieras. Se te va la cabeza a cualquier lado”, manifestó.

Exitoso presente

Mica está en pareja hace tres años con el empresario y surfista Gerónimo Klein, quien también practica yoga, y con quien son padres de Baltazar, que nació el 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, atraviesa un excelente momento laboral. Hace un tiempo, se sumó a Luzu TV (canal de stream creado por Nico Occhiato), como parte del programa Antes que Nadie. Allí tiene como compañeros de trabajo a Diego Leuco, Cande Molfese y Martín Dardik, y en poco tiempo, han alcanzado una popularidad impensada. Pero Mica ya esta acostumbrada a la atención desde que actuó en Chiquititas.

Al casting con la abuela

Sobre su participación en esa tira de Telefe, precisó que siempre estuvo convencida de que quería ser parte de la ficción creada por Cris Morena.

“Yo a los 12 años escuché en el programa Versus que buscaban a chicos de tal edad, daban varias características, que necesitaban para Chiquititas”, comenzó contando y agregó: “Fui corriendo y le dije: ‘Mamá soy yo, tengo que ir a este casting’”, a lo que su madre se lo negó.

Ante esta respuesta no se amilanó y llamó a su abuela para que la acompañara a la audición. “Llego al casting, era un quilombo de gente y filas de chicas y chicos... Me acuerdo que decían: ‘Parece que está muy jodido el tema, hay que ir convencidos’”, explicó la actriz.

Cuando llegó su turno, y ante tanta competencia y por los nervios y la ansiedad, mintió sobre su formación y experiencia. “Tengo que hacer algo diferente me decía, así que llegué y les dije: ‘Hola, soy Mica. Tengo 12 años, canto, bailo, actúo. Estudié cinco años comedia musical’”.

“El tipo del casting me miró y me dijo: ‘No me da la edad’. Le respondí: ‘No hagas números, creeme’”, dijo Vázquez, demostrando que desde pequeña tenía una gran determinación.

A pesar de esta pequeña mentira, la dejaron hacer el casting y gracias a la confianza en sí misma logró pasar varias etapas, hasta que fue elegida por la misma Cris Morena para formar parte de su serie. “Vas a estar en Chiquititas 2001, vas a estar en el Gran Rex, te vas a ir de viaje”, le dijeron cuando le comunicaron la noticia de que formaría parte del elenco.

“El productor siempre me decía: ‘Vos me convenciste con la actitud que le pusiste’”, comentó Mica sobre aquella experiencia que marcó el comienzo de su carrera en el mundo de la actuación y los medios de comunicación.