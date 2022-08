Turismo impulsa los alquileres temporarios

lunes 22 de agosto de 2022 | 6:05hs.

El sector inmobiliario atraviesa un escenario complejo. Con el turismo como principal premisa, cada vez más se registra un incremento en la demanda de alquileres de alojamientos temporarios, puntualmente de departamentos que se abonan por jornada, semana o mes, debido a la ocupación plena de la capacidad que vienen registrando los hoteles últimamente en toda la provincia.

En lo que respecta a los alquileres de propiedades, la situación es crítica, ya que persiste el faltante de nuevos inmuebles, más aún cuando faltan pocos meses para terminar el año, período de gran demanda en la víspera del arranque de un nuevo año universitario.

Como contracara, las ventas de propiedades se mantienen estáticas y en muchos casos los precios se revalúan hasta el 25% en medio de la adversa coyuntura económica nacional.

Otro de los puntos en los que desde la actividad en Misiones insisten es la revisión en la Ley de Alquileres, normativa para la que hace tiempo solicitan modificaciones urgentes debido a los fuertes incrementos que se registran con la fórmula de actualización dispuesta que, según los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los contratos de septiembre tendrán una suba del 64% anual, el valor más elevado hasta el momento.

En este contexto, en los últimos días se realizó una reunión de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira), en el que se destacó a la Argentina como oportunidad para el desarrollo de operaciones de ventas al considerar que el país “se encuentra barato” y hay interés, tanto de uruguayos como de brasileños.

Alojamientos temporarios

Pablo Daviña, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), destacó a El Territorio que “creció mucho la locación temporaria por el tiempo reducido que demanda el alquiler y con fines turísticos, que se pueden abonar por un día, una semana o dos o un mes. Esto genera una mayor rentabilidad y hay un crecimiento en la demanda”.

Indicó que este tipo de segmento de alquileres viene en ascenso desde las flexibilizaciones en la movilidad por la pandemia y el crecimiento en el flujo turístico que se registra desde finales del año pasado.

“El alojamiento temporario da soporte a la demanda turística que hay en el país, con el turismo interno que hay actualmente y los estímulos que se organizan en materia de turismo”, agregó.

En este sentido, Daviña comentó que actualmente “estamos viendo inversores que están buscando departamentos chicos que se puedan restaurar y adaptarlos para convertirlos en alojamientos temporarios, priorizando la locación. Es clave enfatizar que esta franja está creciendo mucho y hay mucha demanda”.

El empresario acotó que este tipo de alojamientos registra leves diferencias con los hoteles y que se cuenta con diversas comodidades, con diversos elementos de cocina y de habitación.

En cuanto a los precios, varían dependiendo de la ubicación pero el promedio por jornada oscila entre los 2.500 y 3.500 pesos en Posadas.

Escasez de alquileres

Como se viene mencionando, los alquileres de departamentos y de casas con patios escasean en el mercado inmobiliario en medio de una fuerte demanda, siendo una odisea conseguir un apartamento vacío.

En el medio, las propiedades registrarán una suba anual del 64% en el caso de los contratos correspondientes a septiembre, remarcó Daviña, quien consideró que la Ley de Alquileres generó perjuicios en inquilinos y en propietarios de inmuebles.

“Es una de las actividades que permanece congelada y con precios que de un año al otro suben considerablemente, además de que para los inquilinos no hubo una fuerte suba de los salarios”, añadió.

“Hay mucha preocupación porque no hay estímulo a la construcción y no hay créditos hipotecarios para obras de casas. La única alternativa es alquilar y hasta que no cambie la dinámica no habrá ofertas ni disponibilidad de departamentos”, alertó el titular de la CIM.

Por su parte, el empresario Luis Sosa coincidió que la normativa impactó negativamente en el rubro y que la suba del 64% preocupa al sector inmobiliario de todo el país.

“No hay una actualización acorde a los valores del mercado. Por ejemplo, en agosto del año pasado un departamento de una habitación en el centro de Posadas costaba 22.000 pesos, y en diciembre pasó a 38.000 pesos. A eso hay que sumarle un 64 por ciento más, hecho que genera un desajuste a propietarios como a inquilinos”, señaló al respecto.

Luego, recordó que actualmente la capital provincial registra una notable tendencia alcista en la demanda de alquileres.

“Posadas es una ciudad universitaria y cada vez se suman más estudiantes. Si bien se avanzó con algunas obras, no alcanzan porque con la pandemia muchas personas eligieron instalarse en la capital y se fue ampliando el mercado”, mencionó.

Por ello, el empresario avizora un fin de año complicado en materia habitacional. “Noviembre y diciembre son meses de mucha demanda y hay muy pocas propiedades disponibles. Es que muchas de las personas que residen en el interior van a buscar alquileres en Posadas y no hay mercado disponible para abastecer los pedidos que ya hay”, subrayó.

“Hoy por hoy no hay fomento a inversiones para la construcción de departamentos o de casas para solucionar el déficit habitacional que hay. Además, a fin de año habrá problemas porque la demanda es muy grande y la construcción demanda un mínimo de dos años. Por los plazos no se llega y eso genera mucha preocupación”, consideró Sosa, quien planteó que la fuerte demanda disparará los precios de los alquileres.

En materia de ventas

Contrario a lo que ocurre con los alquileres, las operaciones de ventas están paralizadas. “En lo que refiere a las ventas, está muy tranquilo porque hay mucha incertidumbre por la situación económica actual y las definiciones de Economía. Además, lo que ocurre en Buenos Aires repercute en Misiones, donde muchas de las propiedades se revalúan cada tres meses, en un orden del 25 por ciento. Eso tiene que ver porque la plaza de Buenos Aires se rige bajo valor dólar cuando el mercado es en pesos. En nuestra plaza -Misiones- nos basamos en el peso y los precios se actualizan”, dijo el empresario Sosa.

En tanto, Daviña, comentó que en el marco de la reunión de Fira, que se realizó la semana pasada en Buenos Aires, “se vislumbra para países de la región que ven a la Argentina como oportunidad para la compra, contrario a lo que muchos piensan que se quieren ir del país, sobre todo por parte de los uruguayos que tienen más capacidad económica. Se dijo que los precios son muy baratos y que el país está barato”.

En este sentido, señaló que muchos de los empresarios del rubro inmobiliario en el extranjero ven a la Argentina como una oportunidad de inversión.

“Los brasileños, por ejemplo, ven la posibilidad de inversión en el país, y más aún en las localidades limítrofes por las potencialidades económicas en materias de Agroindustria como puede ser El Soberbio y Alba Posse, que son zonas pujantes y de desarrollo por la diferencia cambiaria que hay”, precisó.