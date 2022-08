Carlitos Okulovich fue 17° en San Nicolás y cambia de equipo desde la próxima fecha del TN

domingo 21 de agosto de 2022 | 22:50hs.

El misionero Carlitos Okulovich (Honda New Civic) se ubicó en la 17° posición en la final de la 8° fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo de San Nicolás, Buenos Aires.

El obereño arrancó el día con la disputa de la primera serie y venía avanzando, pero un toque de Roberto Luna (Toyota Corolla) lo mandó a fondo del parcial y vio la bandera a cuadros en la 12° posición. Luego los comisarios recargaron a Luna y Carlitos quedó 11°.

En la final largó en la 34° posición y gracias al buen ritmo del auto pudo avanzar hasta llegar en la 17° posición.

Una vez finalizada la competencia, Carlitos se reunió con Guillermo Chetta y acordó su desvinculación en buenos términos del Chetta Racing.

Así desde la próxima fecha, el 25 de septiembre, en el Autódromo de Toay, en La Pampa, Okulovich se sumará al equipo de Nicolás Kern, quien arma un nuevo Chevrolet Cruze y tendrá motores de Esteban Pou.

“Ayer hablamos con Chetta y ya le había dicho que no seguía. En la serie veníamos bien, pero me pegan y me mandan atrás. En la final pude remontar pero porque siempre tuvimos buen ritmo, pero el cambio ya estaba decidido”, indicó Okulovich.

“Desde la próxima vamos a trabajar con Nicolás Kern, un Chevrolet Cruze nuevo que tendrá motores de Esteban Pou, la idea era hacer una prueba antes pero no creo que lleguemos vamos a ir así a tirarlo en la pista de Toay y correr las cuatro fechas que faltan probando cosas pensando en el año que viene”, indicó Carlitos.

Okulovich agradeció a Yerba Mate Cbsé, Transporte y Logística Garay, Himpa SRL, Sikkens, Azúcar La Muñeca, SPS Salud, Infranetcam, Dinco Supermercado, Chetta Racing y a todos los misioneros que me dan su apoyo.

La próxima fecha, la novena del calendario, se disputará el 25 de septiembre en el Autódromo de Toay en La Pampa.