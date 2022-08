Un giro en la pesquisa que derivó en el arresto de tres paraguayos

domingo 21 de agosto de 2022 | 11:00hs.

Al descubrirse el asesinato de la kiosquera Justina Pérez Viera (76), quien fuera encontrada muerta de varias puñaladas dentro de su vivienda del barrio Ripiera de Garupá, una de las primeras sospechas de los investigadores apuntó a una ex pareja.



Un hombre de 56 años que dos meses antes se separó de la víctima fue demorado apenas un par de horas después del hecho, aunque su coartada y las pruebas genéticas no lo ubicaron en la escena al momento del hecho. Por ello fue liberado.



El faltante de la motocicleta Honda Wave 110 de la víctima y un revólver calibre 32 que tenía la mujer dentro de su morada fueron las primeras pistas a seguir por los pesquisas de la Dirección Homicidios y el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas.



Esto, sumado a la rapidez con la que actuaron distintas dependencias policiales para la realización de distintos despliegues en Garupá resultaron más que clave para identificar a los tres presuntos involucrados en el robo y posterior homicidio de Pérez Viera. Y de esta manera, en pocas horas, tener casi esclarecido el caso.



Según consignaron voceros que intervinieron en las investigaciones, el primer paso importante lo dieron integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Décima.



Distintas averiguaciones permitieron ubicar pasado el mediodía del viernes la Honda Wave roja que había sido robada a la comerciante en una humilde vivienda en un sector de asentamientos del barrio Ex Hipódromo de Garupá, a pocas cuadras del lugar del crimen.



En ese lugar fue localizado Pablo Antonio B.L. (19), un joven paraguayo que guardaba las documentaciones de la moto, un destornillador, tres teléfonos celulares y varias prendas de vestir del aprehendido.



Otro aspecto que lo compromete más en el expediente fue un cuchillo de 29 centímetros que tenía manchas escarlatas que podrían ser de sangre. Y que por estas horas es peritada para establecer si fue el arma utilizada para la comisión del crimen.



Segundo detenido

En plena labor investigativa, efectivos policiales lograron ubicar a un hermano mellizo del detenido, identificado como Pablo Alfredo B.L. (19).



Pero como este último no residía en el inmueble donde fue encontrada la moto, el juez Fernando Verón, a cargo del caso, dispuso un allanamiento en una habitación del inquilinato donde el sospechoso vive, en el barrio Ñu Porá de Garupá.



Inmediatamente las tareas investigativas se trasladaron hasta una propiedad ubicada sobre la calle Mburucuyá, a unas cinco cuadras de la Seccional Quinta de la citada localidad.



Con permiso del propietario del lugar efectivos de la División Científica, Bomberos y Homicidios revisaron el lugar hasta lograr ubicar escondidas en un tanque de agua el revólver calibre 32 con municiones que fue robado a la kiosquera.



En tanto que el último sospechoso en el caso, identificado como Alejandro P. (19), fue atrapado minutos más tarde durante otro operativo de la Seccional Décima sobre las calles Buenos Aires y Guacurarí del barrio Ex Hipódromo.



Se aguarda que los tres paraguayos sean trasladados en los próximos días al edificio del Juzgado de Instrucción Tres para la correspondiente audiencia indagatoria.