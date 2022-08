El tenis misionero cosechó podios en Córdoba

domingo 21 de agosto de 2022 | 6:01hs.

En una nueva edición del torneo más importante del Circuito de Menores organizado por la Asociación Argentina de Tenis, más de 300 tenistas dijeron presente en Córdoba para disputar, en los cuadros femeninos y masculinos de sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 y Misiones cosechó un par de podios.



En el Jockey Club de Córdoba, Hannah Valenzuela, de Centro de Cazadores, fue segunda en damas sub 12, tras caer en la definición ante Matilde Meneiro de Santa Fe por un doble 6-4.



Por su parte, Thiago Messa quedó 2° en varones sub 18 luego de perder la definición ante Agustín Gaia, de Villa María, por doble 6-4.