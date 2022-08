Otro grande de Europa le cerró las puertas a Cristiano Ronaldo

domingo 21 de agosto de 2022 | 6:01hs.

Pese a algunas contrataciones rutilantes, Manchester United sigue sin encontrar el rumbo y una de sus principales figuras, como Cristiano Ronaldo, presiona para emigrar rumbo a alguna institución que dispute la Champions League esta temporada (clasificaron a la Europa League).



El portugués, que aún tiene un año más de contrato con los ingleses, consideraba que tenía un pacto de que los dirigentes le facilitarían su salida en caso de no disputar el máximo certamen continental. Esto no sucedió y el agente del Bicho trabaja a contrarreloj para encontrar una propuesta que seduzca a todas las partes.



Uno de los clubes a los que se lo vinculó en las últimas horas fue el Olympique Marsella, sin embargo, según manifestó RMC Sports, “a los ojos de la dirección del Olympique no tiene intención de contratar a Cristiano Ronaldo”.