Subirse al tren

domingo 21 de agosto de 2022 | 6:05hs.

River, que atraviesa una etapa de irregularidad en su funcionamiento y eso se refleja en algunos resultados, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, con la exigencia de vencer para mantener sus chances de pelear el título de la Liga Profesional.



El encuentro, por la 15° fecha, se jugará en el estadio Monumental desde las 18, será televisado por Espn Premium y arbitrado por Facundo Tello.



River no está jugando bien y eso tiene que ver con los bajos rendimientos del colombiano Juan Fernando Quintero, Agustín Palavecino, Esequiel Barco y Elías Gómez, que por ahora no justificaron las expectativas.



El Millonario presenta un 52 por ciento de puntos logrados, cifra que de no mejorar y mucho no le darán muchas chances de concretar las lógicas aspiraciones de pelarle el título al puntero Atlético Tucumán y su inmediatos perseguidores.



Boca, por la vuelta al triunfo

Boca, que transita un segundo semestre decepcionante en cuanto a juego y resultados, luego de lo bueno que había mostrado durante los primeros seis meses del año, visitará a Defensa y Justicia.



El encuentro se jugará a partir de las 20.30 en el estadio del Halcón en Florencio Varela, será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por TNT Sports.



El Xeneize tiene 20 puntos, nueve menos que el líder Atlético Tucumán (29) y empató en sus dos últimas presentaciones, ante Racing y Rosario Central, en ambos casos cero a cero y con el arquero Agustín Rossi como figura excluyente.



Defensa y Justicia, por su parte, con 15 unidades y una racha de cuatro presentaciones sin éxitos, con dos empates y dos derrotas, la más reciente ante Barracas Central (3-1), transita el último segmento del ciclo de Sebastián Beccacece como DT, puesto que anunció que dejará el club a fin de año.



Por su parte, Independiente visitará al complicado Godoy Cruz, una de las sorpresas de la Liga Profesional, tras una semana compleja atravesada por amenazas al entrenador Julio Falcioni.



El partido tendrá lugar desde las 15.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con transmisión de Espn Premium y arbitraje de Nazareno Arasa.



Además, Lanús, que hace 10 partidos que no gana, está último y con su plantel amenazado por la barra, jugará como local ante Arsenal desde las 13, con televisación de TNT Sports y arbitraje de Fernando Echenique.