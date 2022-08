Buscan acuerdo vecinal para avanzar con obra energética

domingo 21 de agosto de 2022 | 6:04hs.

Ante la postura de tres vecinos de El Soberbio que por diversos motivos se niegan al avance de la obra en sus terrenos, continúa retrasado el nuevo trazado de la Línea 33Kv que abastecerá de energía eléctrica a un gran porcentaje de la localidad.



En los últimos veranos el sistema de abastecimiento eléctrico colapsó en El Soberbio y ante esa situación las autoridades buscaron soluciones para mejorar el servicio e iniciaron gestiones ante Energía de la Nación.



Pese a conseguirse las obras que traerían alivio a todos los lugareños, en el último tiempo hubo un imprevisto que demoró los trabajos.



Se trata puntualmente de tres casos que se niegan al paso del tendido por sus propiedades, de un total de más de un centenar que ya entraron en un acuerdo.



El sistema actual arranca en la estación transformadora de ruta 13 y se conecta con la estación de ruta costera 2, pero a la altura del kilómetro 12 -en intersección con la ruta 15- cuando hay mucho consumo de energía se desabastece el pueblo y colapsa el sistema, explicaron los especialistas sobre los problemas actuales.



“Si esta obra no prospera esa estación va a tener pocos conductores, sólo una línea trifásica con poca conducción. Pero este conductor de la obra va a procesar más energía para aquel sector, estabiliza aquella zona, y también hay un anillo que ingresa al pueblo en el Kilómetro 13 e inyecta más energía al pueblo”, detalló el intendente Roque Soboczinski.



Obra necesaria

Además dijo: “Que no se avance con la obra perjudica a todo el pueblo, son obras necesarias para estabilizar la estación transformadora de ruta 13, ruta 2 e intersección de la ruta 15. La gente además compra muchos artefactos y electrodomésticos, si no prospera la obra vamos a seguir con cortes en el servicio”



De los vecinos que se niegan a la obra uno tiene título de propiedad pero todavía no entró en acuerdo, los otros son ocupantes de parcelas, tendrían derecho posesorio pero uno de ellos quiere que se cambie el trazado de la línea. “Eso equivale cambiar una obra que esta aprobada en Nación”, finalizó Soboczinski.