La inflación global modifica el estilo de vida europeo

domingo 21 de agosto de 2022 | 6:02hs.

Esperar las ofertas, buscar marcas más baratas, diversificar las compras en distintos supermercados y limitar el uso del auto son algunas de consecuencias que está teniendo la inflación histórica en la vida cotidiana de los europeos, una suba de precios provocada en buena parte por la guerra en Ucrania que está generando “una gran pérdida de poder adquisitivo a los trabajadores”.



La inflación en la zona que tiene al euro como moneda subió al 8,9% interanual en julio, en el conjunto de la UE esa tasa se elevó al 9,8%, un nuevo máximo histórico, mientras que en el Reino Unido se disparó al 10,1%, un nivel que no se alcanzaba desde 1982.



La escalada de precios está motivada principalmente por el fuerte aumento de la energía ante el veto a las importaciones de hidrocarburos rusos con los que avanzó el bloque europeo y al recorte al suministro ordenado por el Kremlin.



El incremento en los combustibles impacta además en el precio de los bienes, sobre todo los alimentos, que de por sí ya se ven afectados por el conflicto bélico entre dos países exportadores de granos y fertilizantes, además de otros factores, como las cadenas de suministro rotas por la pandemia y cosechas golpeadas por el calentamiento global.



Toda esta situación genera en Europa - y en otras partes del mundo- unas tasas de inflación sin precedentes y un poder adquisitivo de la población que se derrumba a una velocidad con pocos antecedentes.



“Hay una gran pérdida de poder adquisitivo para muchos trabajadores, cuyos salarios se fijan a los niveles del año pasado y no subieron tan rápido como la inflación”, explicó a Télam Ricardo Reis, economista portugués y profesor de la London School of Economics.



Al margen del acuerdo en la UE para reducir un 15% el consumo de gas ruso que entró en vigencia a principios de este mes, después fueron los gobiernos los que tomaron diversas medidas.



Estas iniciativas son disímiles: límites al uso del aire acondicionado (España), renacionalización de empresas (Francia estatizará la firma eléctrica EDF), reactivación de centrales de carbón (Alemania), fijación de topes de precios de los servicios, eliminación de impuestos sobre las facturas y el combustible, incentivos para usar el transporte público y ayudas en efectivo, entre otras.

Tercer día de huelga en Reino Unido

El transporte público del Reino Unido se ve afectado por una nueva jornada de huelga, tras las movilizaciones del sector ferroviario del jueves y del subte de Londres del viernes, en todos los casos para protestar contra la fuerte inflación y la pérdida de poder adquisitivo.La medida de fuerza la llevan a cabo los sindicatos Rail, Maritime and Transport (RMT); Transport Salaried Staffs Association (TSSA) y Unite, por lo que estimaban que solamente circulará uno de cada cinco trenes que lo harían habitualmente en una jornada sin paro. La huelga de ayer afectó sobre todo los desplazamientos de los turistas, de los hinchas de fútbol que quieran ir a ver partidos al estadio y de los asistentes a festivales veraniegos.