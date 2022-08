Rusia acusó a Ucrania de usar armas químicas en un ataque

domingo 21 de agosto de 2022 | 6:02hs.

Rusia acusó ayer a Ucrania de utilizar armas químicas durante un ataque realizado a fin de julio cerca de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, mientras que Kiev denunció que las fuerzas del Kremlin bombardearon a civiles no muy lejos de la segunda planta atómica más potente del país.



“El 31 de julio varios militares rusos que cumplían una misión en la localidad de Vasilevka, en Zaporiyia, fueron internados en el hospital con síntomas de un fuerte envenenamiento. Según los análisis realizados, en el organismo de los soldados se halló la toxina botulínica del tipo B”, indicó el Ministerio de Defensa en Moscú.



La cartera remarcó que el Instituto de Medicina Militar de San Petersburgo confirmó que se trataba de la toxina botulínica, una neurotoxina “extremadamente peligrosa y prohibida por la Convención sobre las Armas Químicas”, de acuerdo con el comunicado que reprodujo la agencia de noticias Sputnik.



El gobierno ruso, que anticipó que trasladará las pruebas a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), acusó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski de recurrir al “terrorismo químico” ante sus “derrotas militares” sobre el terreno.



La localidad de Vasilevka, lugar del presunto ataque químico, no se encuentra lejos de la planta nuclear de Zaporiyia, en territorio de Ucrania pero ocupada por Rusia desde marzo y blanco de ofensivas en los últimos días de las que ambos países se acusan mutuamente.



Por otra parte, el portavoz del Ejército ruso, Igor Konashenkov, anunció una investigación sobre una presunta intoxicación química de un mando militar en la región de Jerson, en el sur de Ucrania, según la agencia rusa Tass.



El uso de armas químicas es un temor recurrente desde que Rusia inició en febrero su invasión sobre Ucrania, sin que por el momento haya constancia oficial de que las tropas ucranianas o las rusas hayan recurrido a ellas en el marco de este conflicto.



En marzo, a pocas semanas de comenzada la guerra, Moscú denunció al gobierno de Estados Unidos de estar desarrollando armas químicas y biológicas junto a Ucrania cerca de la frontera con su territorio.



La Casa Blanca rechazó esa acusación y afirmó que es el Kremlin el que puede hacer un “eventual uso” de esa clase de recursos armamentísticos.



Ucrania no respondió, en principio, a las acusaciones de Rusia, pero denunció por su parte que al menos 12 personas, entre ellas tres niños, resultaron heridas este sábado en un bombardeo enemigo en Voznesensk, no muy lejos de una central nuclear en la región de Mikolaiv, en el sur del país.



“Según informaciones provisionales, 12 personas, incluidos tres niños, resultaron heridas. Dos niños están en un estado grave”, indicó la fiscalía ucraniana en Telegram.



Voznesensk, con unos 30.000 habitantes, está aproximadamente a 20 kilómetros de la central nuclear de Pivdennoukrainsk, la segunda más potente de Ucrania luego de la de Zaporiyia.



El bombardeo impactó sobre un edificio residencial y varias casas, precisó el servicio estatal para las situaciones de emergencia en Facebook, recogió AFP.



En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ayer desde Estambul que los fertilizantes y productos agrícolas rusos deben poder llegar a los mercados mundiales “sin trabas” para evitar una crisis alimentaria profundizada por la guerra.

Ataque con drones en el mar Negro

Un dron atacó ayer la sede del estado mayor de la Flota rusa del mar Negro en el puerto de Sebastopol, en la anexionada península de Crimea, sin causar víctimas, informó el gobernador de la ciudad, Mijaí Razvozháev. “Estoy en el estado mayor de la flota. Hace 25 minutos un dron se estrelló contra el techo (...). No hay víctimas”, escribió el gobernador en su canal de Telegram. Razvozháev llamó a la población a mantener la calma y en lo posible a no salir de casa al menos durante una hora.Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que el ejército ruso podría “hacer algo especialmente cruel con Ucrania la próxima semana”. Según Zelenski, podría dar ese paso en medio de las dos celebraciones importantes de Ucrania, el Día de la Bandera el 23 de agosto y el Día de la Independencia el 24 de agosto.