Pedro Castillo denunció más ataques para destituirlo

domingo 21 de agosto de 2022 | 6:02hs.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó ayer que continúa el hostigamiento contra él y su gobierno de parte de fuerzas opositoras que siguen pugnando por derrocarlo, una situación que se produjo ni bien asumió hace poco más de un año.



“Quieren bajar a un gobierno que ha sido elegido democráticamente, un gobierno que no ha venido a meter las uñas al erario nacional; sigue el hostigamiento, hostigamiento judicial, penal, no les importa quebrar a la familia, no les importa dejar a nuestros hijos huérfanos”, sentenció el mandatario de izquierda en un discurso de inauguración de un colegio en Chiclayo, en el departamento norteño Lambayeque.



“Se ha diseñado una situación con la finalidad de quebrarnos”, sostuvo Castillo.



El jefe del Estado reiteró días atrás que existe un plan “golpista” para desalojarlo del poder impulsado por sectores de la oposición en el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial y sectores de la prensa.



“Hoy estamos en un escenario político adverso para el país donde hay algunos grupos y personas que no quieren entender que hemos venido a representar al pueblo de un proceso en las urnas”, apuntó.



“Somos un Gobierno que ha venido con las uñas cortadas”, refirió el gobernante, citado por el diario local La República y la agencia de noticias Sputnik.