Túneles en Apóstoles: “Sería un pozo de agua de principios del Siglo XX”, indicaron los expertos

martes 09 de agosto de 2022 | 15:14hs.

A poco más de diez días de haber encontrado algo inesperado debajo del módulo de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNAM en Apóstoles, continúan los trabajos para determinar de qué se tratan los túneles encontrados.

En ese sentido, la doctora en arqueología, responsable del museo Guacurarí y parte del equipo del Ministerio de Cultura de la Provincia de Misiones, Lorena Salvatelli dio algunos detalles de la construcción de dataría de principios del siglo XX.

“En principio no le podemos llamar túneles, porque en realidad el acceso al espacio donde está el pozo de agua y ese espacio liberado era imposible acceder. Entonces al no poder tener una visión y no haber caminado por ahí no tenemos idea de qué es, de cuántos metros tiene ese espacio que se veía en las fotos del periódico, entonces no lo podemos llamar túnel porque quizá se termina ahí a unos metros o quizás sigue”, manifestó la arqueóloga.

Según los primeros trabajos en la zona, lo hallado se trataría de un pozo de agua de un Club Social que se utilizaba para obtener el agua que a principios del Siglo XX con una profundidad de más de 15 metros.

“Era un punto fundamental en una vivienda, en un Club Social o en cualquier espacio donde haya vivido gente. Entonces quizás en ese momento de la construcción del pozo ese espacio que hoy les llaman túneles, pero yo no sé cómo llamarlo porque no tengo especificaciones técnicas, quizás estaba sin un techo y era parte de un patio de una galería. Por ahora lo vamos a llamar un pozo de agua con un espacio al costado que está con un pavimento de ladrillos”, añadió Lorena.

A la hora de dar detalles de lo encontrado, la mujer contó que desde una vista de arriba se puede observar que el pozo está construido con unas hiladas de ladrillos y luego tierra compactada. “No pude identificar si son similares a las piedras que se utilizaban para las construcciones jesuíticas; al ser verse únicamente los ladrillos lo que decíamos es que la construcción posiblemente haya sido de principios del Siglo XX, lo que pude observar a ojo sin medidas ni nada porque no accedí, es que los ladrillos parecían ser más grandes que los actuales por lo cual también eso es un indicio de ladrillos de principios de Siglo XX”.

Luego de los primeros estudios realizados por la arqueóloga e integrantes del Ministerio de Cultura de la Provincia de Misiones, a partir de ahora los trabajos los túneles o pozo de agua quedaron a cargo de la Municipalidad local y la empresa que lleva adelante las obras.

Por otra parte Salvatelli pidió que se continúe con los trabajo de investigación para poder “acceder a ese espacio” y como arqueóloga recomendó “sacar la losa que hay por sobre ese espacio, cercarlo y dejarlo a la vista”.

Sobre la importancia del hallazgo, la responsable del museo Guacurarí indicó que en principio es un “pozo de agua de principios del Siglo XX y estaría buenísimo que se pueda resguardar. Es una cuestión histórica, estaría bueno recuperar los materiales que se veían en las imágenes, pero hasta que no se pueda acceder a ese espacio no se va a saber si esos elementos son de principio del Siglo XX o posteriores, porque a la distancia no se pude identificarlos. Hay latas, vidrios, uno o dos platos y más a un costado en ese sector del pavimento de ladrillo hay botellas, pero claro, a lo lejos no se puede identificarlos con claridad, digamos que uno los tiene que limpiar, los tiene que mirar y ver si hay alguna escritura o algo para poder identificarlo”, cerró.

Caber recordar que la zona esta resguardada mientras continúan estudiando las posibilidades de ingresar dentro del pozo. Además los trabajos de refacciones en el módulo de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNAM continúan por parte de la empresa contratada.