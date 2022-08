Denuncia a arquero de Guaraní: “Fue una discusión como la tiene cualquier pareja”

martes 09 de agosto de 2022 | 11:42hs.

En la jornada de ayer, se dio a conocer que otro arquero del Club Guaraní Antonio Franco, fue noticia por un episodio de violencia de género.

Se trata de Eduardo Flores (27), arquero del primer equipo de La Franja y que de acuerdo a los datos policiales fue denunciado por amenazas por su pareja y por su propia hermana.

La pareja de Eduardo, dialogó con el medio local FM Show y desmintió lo sucedido, “lamentablemente hoy estamos atravesando esta situación que yo sinceramente, leí todo lo que estaba circulando, y no podía creer todo lo que se dice”.

“Porque todo ocurrió así: Él jugó el domingo y después de que terminó el partido vino a casa, tomamos mate y él salió a cenar con unos amigos. Habrá venido tipo 4, tuvimos una discusión, pero es una persona que tiene la voz gruesa, la voz fuerte, es un chico que el que lo conoce sabe que tiene una voz potente, vivimos en un edificio chico y la voz de él retumba”, explicó.

La mujer comentó que él no estaba eufórico, ni amenazó de muerte a nadie, “los vecinos llamaron a la policía porque se habrán asustado. La hermana estaba conmigo porque siempre viene los fines de semana y nosotros no entendimos porqué estaba la Policía, que cuando llegó me dicen que tenía que acercarme a hacer la denuncia entonces fui a la comisaría y conté lo que pasó”.

“El club Guaraní me dejó la casa, me dijeron que me quede tranquila, que yo siga viviendo ahí hasta que todo se solucione y que él pueda volver a casa y mientras tanto está con su mamá, es una situación horrible porque tengo un hijo chiquito”, detalló.

Además agregó que este martes tiene que mantener un diálogo con el juez “porque yo soy la damnificada y se lo que pasó, no tengo ningún golpe ni fui amenazada, quiero que esto se solucione lo antes posible. Cualquier persona que está cerca, me ve que yo estoy siempre en la cancha, que viajo cuando puedo viajar y si fuese una persona violenta yo no haría esas cosas. Fue una discusión como la tiene cualquier pareja”