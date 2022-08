Marcelo Smichowski cumple su sueño y debutará en la Copa Bora

martes 09 de agosto de 2022 | 14:30hs.

El piloto obereño Marcelo Smichowski, de dilatada trayectoria a nivel provincial, cumplirá un sueño y debutará en una categoría nacional el fin de semana al participar en la Copa Bora, categoría telonera que llegará al Autódromo Rosamonte de Posadas junto al TC Pick Up, TC Mouras y TC Pista Mouras.

A los 57 años le llegó la oportunidad de debutar a nivel nacional a Smichowski que recibió el llamado de la categoría nacional para ser uno de los tres misioneros confirmados (los otros dos son Leticia Ponce de León y Mairu Herrera Ahuad).

“Es un sueño que estoy viviendo. Para un pibe de un barrio de Oberá, que hace 30 años fue a ver una carrera y soñaba correr con autos esto es un sueño. Después me pude comprar un 600 y siempre corrí con fititos acompañado de mi familia”, comentó el piloto que lleva 140 carreras en las distintas categorías de los 600.

“La familia siempre me acompañó para mi mujer Gladis para mis hijos Marcelo y Marcos para mucha gente que me ayudo todos estos años. A los amigos empresarios a los amigos mecánicos que siempre me dieron una mano. En estos momentos Alejandro Pintos que es un amigo y trabaja conmigo en la oficina y ahora me da una mano con el auto, porque lo hacemos todo a pulmón y que llegue un llamado de esto es un premio al esfuerzo de tantos años. Es un sueño yo ya gané antes de largar, porque voy a cumplir el sueño de correr a nivel nacional”, indicó visiblemente emocionado.

“Le gané a la vida, pase lo que pase el fin de semana yo ya gané y será la frutilla del postre de mi carrera deportiva”, indicó.

Marcelo Smichowski agradeció a “la familia, a los sponsor Matkoski Hermanos Rectificación de Motores, Smichowski asesores de seguros, Seguros Rivadavia, GRG Arquitectos, Distribuidora Mundo Autopartes, Estudio Smichowski y Asociados y en especial al gobernador Oscar Herrera Ahuad que siempre apoya, nos da su aliento recorriendo los boxes a todos los pilotos y nos empuja a seguir creciendo, como piloto, como categoría y como deportista, siempre apoyando al deporte para que podamos cumplir los sueños”, agregó el obereño”.