Romero atajará en Boca: “Estoy preparado”

martes 09 de agosto de 2022 | 4:30hs.

En cuestión de poco más de tres horas, el ex jugador de Manchester United pasó la revisión y fue presentado.

En cuestión de poco más de tres horas, el ex jugador de Manchester United pasó la revisión y fue presentado.

El misionero Sergio Romero fue presentado anoche como refuerzo de Boca. Tras superar la revisión médica, el arquero de 35 años firmó contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2024 y habló con la prensa. “Venir acá es una de las mejores decisiones de mi vida”, dijo Chiquito en conferencia.

“Es el club más grande de la Argentina. Quiero demostrar que estoy preparado para defender este arco”, continuó Romero, quien dejó atrás una operación en la rodilla derecha que lo alejó de las canchas por cuatro meses.

El arquero surgido en Racing y que estas semanas se estuvo entrenando en el predio Tita Mattiussi de la Academia, explicó que no recibió ninguna oferta desde el club de Avellaneda y que, de haber sido así, posiblemente la hubiera aceptado.

”Estaba entrando en Racing y me hicieron la pregunta de si estaba para atajar en Boca y yo contesté que no iba a tapar a un chico. Después se comunicaron conmigo en los siguienes días para saber si yo estaba libre y yo estaba a disposición. Uno tiene que pensar muy bien cuando tiene la posibilidad de jugar en un club como Boca. Estoy muy contento con la posibilidad que me dieron. Creo que es un paso adelante en mi carrera”, dijo.

“El año pasado me tocó ir a Venecia porque tenía que demostrarle a mucha gente que estaba bien físicamente y podía seguir jugando al fútbol. Hoy en día estoy bien. Terminé la rehabilitación. La hice con la gente de la AFA y estoy a disposición”.

“Vengo al club más grande de la Argentina y quiero demostrar que estoy preparado para defender este arco, como lo hice con el arco de la Selección”, agregó.

“Le conté a Román que tenía las posibilidades de seguir en Europa, en la Premier League de Inglaterra. Al hablarlo con mi señora en casa, decidimos que era una muy buena posibilidad la de venir a Boca. Creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida”.

“Todos somos muy pasionales de los clubes de los cuales somos hinchas, pero esto es un trabajo. Yo tengo que trabajar, tengo familia, tengo hijas. Es un paso importante en mi carrera. Cuando se te presenta este club, es muy difícil decirle que no. Si se hubiese presentado Racing, seguramente hubiera aceptado, pero no se presentó. Fue Boca el que hizo la propuesta y hoy estamos acá”, cerró.

La dirigencia de Boca apuró la contratación de Chiquito por la situación de Agustín Rossi, quien no arregló la renovación de su contrato y podrá quedar libre el 30 de junio de 2023.

Efecto Cavani

En tanto, en el “mundo Boca” todavía siguen los ecos de la negativa del delantero uruguayo, que dejó una mala sensación a la dirigencia. Un allegado a la Secretaría de fútbol xeneize dijo que lo que más dolió de la negativa del futbolista uruguayo es su explicación: para ese dirigente fue una excusa que su familia quería seguir en Europa.

Y más si se toma en cuenta que el jugador y su representante, cuando pidieron ver la propuesta de Boca, en ningún momento argumentaron una razón familiar como dificultad para no aceptarla.

Quienes conocen a Riquelme, dicen que el ex futbolista está dolido desde que se enteró del argumento del delantero charrúa. Es más, el entorno de Román piensa que Boca fue usado por Cavani para apurar al Villarreal y ahora también el Valencia, ambos de España, para que avancen en la adquisición del delantero.

En tanto, el otro que está en la mira es el defensor Adonis Frías, de Defensa y Justicia, quien ayer no fue convocado por el técnico Sebastián Beccacece en la derrota de su equipo ante Central Córdoba.

El zaguero, de 24 años presiona en busca de lograr su pase a Boca, ya que los dirigentes del club de Florencio Varela quieren soltarlo recién a fin de año. Además, en los últimos días, y más allá que se habían puesto de acuerdo en lo económico, había un problema porque Defensa no aceptaba descontar en la venta la suma que le debe a Boca de, 1.500.000 dólares por el pase de Walter Bou.



Para saber

El último paso de Romero fue por el Venecia de Italia, donde atajó 16 partidos hasta que sufrió una lesión en la articulación de la rodilla. El club se fue al descenso y el arquero de 35 años quedó libre.

Nadie duda del nivel del arquero titular de la Selección argentina en los Mundiales de Alemania 2010 y Brasil 2014, sin embargo habrá que ver cómo vuelve a las canchas tras cuatro meses de inactividad.

El arquero misionero se sometió el 12 de marzo a una cirugía artroscópica para eliminar algunos cuerpos móviles dentro de la articulación de la rodilla. A partir de allí, comenzó con la recuperación: el primer tramo lo hizo en Italia y la finalizó en la Argentina entrenando en el predio Tita Mattiussi de Racing.