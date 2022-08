Nico Cabré: “Rufi me hace la persona más feliz del mundo”

martes 09 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Hace 9 años, la vida de Nicolás Cabré cambió por completa cuando nació su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez. El actor siempre cosechó un perfil bajo en los medios, pero en los últimos tiempos se ha mostrado más abierto el periodismo y en esta oportunidad diálogo a solas con el periodista Cecilio Flematti en el programa ‘A dos metros de la verdad’.

“Ojalá sea mejor padre. No me importa nada más que eso. Ojalá sea el 2 por ciento de lo que mi papá fue conmigo. Él fue el mejor. Me enseñó todo. Teniendo a Rufi, entiendo lo que me decían. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre”, dijo Nicolás Cabré en el nuevo ciclo de A24.

Rufina Cabré, la hija de Nicolás y la China Suárez, tiene actualmente 9 años. “Compartimos mucho tiempo juntos, y lo disfruto. Con ella hago todo lo que puedo. Las cosas laborales trato de ponerlas cuando no estoy con ella”, afirmó Cabré. “Es mi compañerita, desde muy chico. Yo no delegué, nunca tuve niñera, desde bebé. Éramos ella y yo. Aprendiendo a convivir. Pero Rufi me la hace muy fácil. Rufi es recontra compañera y me banca a muerte. Hacemos muchas actividades juntos”, agregó.

“Todo pasa muy rápido y siempre tuve claro que quiero estar. No invadirla, pero estar hasta el día que me diga ‘pá, dejá de molestar’. A veces me suelta, se ve que hay alguien que le gusta, y cuando pasa, me suelta. ‘Salí, papá’”, reveló el actor muy emocionado. “Rufi me hace la persona más feliz del mundo. La admiro. No sé de dónde le salen las cosas. Es una personita hermosa. Es buena”, concluyó.