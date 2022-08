La mala experiencia de Leo Sbaraglia con las apps de citas

martes 09 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Las redes sociales atravesaron nuestra vida en todos los aspectos. Y conocer a algún amor no le escapa a estos nuevos modos de relacionarse. En las apps de citas se suele encontrar cierto ‘refugio’ o al menos un marco seguro en el que todos saben qué buscan. Uno de los famosos que se animó a probarlas fue Leonardo Sbaraglia, pero su experiencia no estuvo a la altura de lo que esperaba.

Después de haber estado 20 años casado con Guadalupe Martín, y llevar 6 separado, el actor probó suerte en una famosa app. “No me sirvió porque no creían que era yo, después me la cerraron por ‘supresión de identidad’”, reconoció en diálogo con Infobae.