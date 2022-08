Tras el accidente, Anne Heche está estable pero enfrentará una “larga recuperación”

martes 09 de agosto de 2022 | 6:00hs.

La actriz Anne Heche, de 53 años, se encuentra en condición estable tras chocar el vehículo que conducía contra una casa el pasado viernes, provocando un grave incendio y resultando gravemente herida. Sin embargo, sus allegados piden prudencia.

Uno de sus representantes informó a CNN que “su familia y amigos cuentan con los buenos pensamientos y oraciones de sus seguidores, y el respeto a su privacidad durante este momento difícil”, además de asegurar que a Heche le espera una “larga recuperación”.

Heche estuvo internada en una unidad de cuidados intensivos con quemaduras graves y un cuadro altamente complejo. “Tiene suerte de estar viva. Su equipo y su familia todavía están tratando de procesar lo que la llevó a protagonizar este accidente”, informaron. El vehículo iba a gran velocidad cuando perdió el control, salió de la calle y se estrelló contra un complejo de departamentos en Mar Vista, Los Ángeles; cuando algunos vecinos quisieron acercarse para ayudarla, la actriz arrancó su auto para estrellarlo con contra una casa, en donde se desató un incendio.

A Heche la trasladaron en estado crítico a un hospital local; al parecer, los rescatistas del Departamento de Bomberos de Los Ángeles tardaron más de una hora en “acceder, confinar y extinguir por completo las llamas obstinadas dentro de la estructura gravemente dañada”.

El mismo viernes del hecho, Heche había estrenado un nuevo episodio de su podcast Better Together, que fue convenientemente eliminado de la página de inicio de Apple Podcast horas después. Y es que durante parte el episodio, la actriz y la otra presentadora, Heather Duffy, hablaban sobre el consumo de vodka y vino, al tiempo que la protagonista de Seis días y siete noches mencionaba que estaba teniendo un “mal día”. Si bien no hay certezas sobre la fecha de grabación del episodio, ninguno de los representantes de la actriz quiso hacer comentarios al respecto.

“Hoy fue un día muy particular”, se la escucha detallar a Heche en el podcast. “No sé qué pasó, a veces los días simplemente son malos y no sé si alguna vez te pasa, pero mamá dice que algunos días son... No son buenos, son muy malos. Y no sé por qué, pero algunos días simplemente terminan así y las cosas realmente no me sacuden”, añadió. Las presunciones sobre el estado de embriaguez de la artista al volante no dejaron de aumentar en las redes sociales. Las autoridades aún no pudieron entrevistar a Heche, por la gravedad de sus heridas, sobre las circunstancias del incidente.

El Departamento de Policía de Los Ángeles investiga el choque y un incidente anterior de atropello con fuga, conocido como “hit and run” en inglés, dijo un portavoz de la agencia a CNN en la noche del sábado.

Las víctimas de la casa contra la que chocó Heche señalaron a una periodista en Los Angeles que el lugar del incidente quedó completamente destruido. Si bien no hubo víctimas fatales, las consecuencias materiales son severas. Al parecer, Lynne Mishele, la dueña de la casa afectada, está recaudando fondos para recomponer sus pérdidas a través de una plataforma online.