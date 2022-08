Santo Tomé: fue filmada agrediendo físicamente a su hija, y la detuvieron

lunes 08 de agosto de 2022 | 0:30hs.

Una niña de un año y diez meses fue brutalmente agredida por su madre biológica en la vía pública. Varios vecinos la filmaron, y sus imágenes acongojaron hasta al menos sensible. La pequeña debió ser internada. Piñas, patadas estando en el piso, insultos, todo eso y más puede observarse en las imágenes que se viralizaron en la jornada de ayer (sábado) en Santo Tomé.

Del caso tomó intervención la Sección de la Mujer y el Menor, dependiente de la Unidad Regional V de Policía. Según el informe policial, luego de tomar conocimiento por las redes sociales, “una comisión policial perteneciente a la Sección de la Mujer y el Menor de esta ciudad se constituye a la ubicación del incidente lugar que se nota claramente en el video ‘Intersección de calle Centeno y Escalada de esta ciudad’, a los efectos de recabar información con los vecinos del lugar y/o comerciantes”.

No obtuvieron los resultados esperados, ya que se encontraban los locales que se advierten en las imágenes cerrados por la hora, pero siguiendo comentarios de medios de comunicación y de redes sociales, y tras pistas fallidas, se logra identificar a la persona del video en cuestión.

En el Bº Centenario, por calle Independencia, la comisión policial “entrevista a la ciudadana F. C. M., de 22 años de edad, en dónde se pudo constatar que efectivamente era la persona que aparecía en el video, que al preguntarle por su hija menor F. N. E. de un año y diez meses de vida, la misma manifestó que no se encontraba en su casa, que le habría llevado a la casa de una tía, como así también que tenía cosas que hacer y que no podía acompañar a la Prevención hasta la dependencia, como también manifestó que no le pegó a su hija, que era todo mentira. La Prevención insiste en saber dónde se encontraba la menor víctima. Un familiar de la ciudadana F. C. M., manifestó que F. C. M. siempre agrede física y verbalmente a sus hijos, que no es la primera vez que sucede esto”, expresa el informe.

“Se logra trasladar a esta Sección a la menor víctima y a la progenitora. Todo ello con conocimiento de S.Sa en turno, el Señor Fiscal de Instrucción y la Asesora de Menores e Incapaces. Haciéndose constar que la menor F. N. E, de 1 año y 10 meses de vida, fue examinada por la Médica de Policía, quien solicitó la internación de la menor, quedando Internada la misma en el Hospital Juan Bautista de esta ciudad, en sala de pediatría, y al cuidado de su abuela Materna R. E. M”.