Hormigas, un problema constante para agricultores

lunes 08 de agosto de 2022 | 6:04hs.

El cuidado de las plantaciones es un tema constante para los productores, quienes sufren con frecuencia la gran cantidad de hormigas en el lugar de plantación y pueden perder la cosecha, o bien pueden verse desfavorecidos a la hora de plantar para luego obtener el producto. Por eso utilizan ciertos químicos para combatirlas. Es el caso de Alicia Stofel en Ruiz de Montoya, quien trabaja desde hace más de 20 años en la chacra junto con su esposo.

“Las hormigas son todo un tema, porque nosotros utilizamos un producto ecológico, pero hay veces que no los elimina, como que desaparecen en el lugar donde se aplicó el veneno y aparecen en un sector distinto con otro hormiguero, por eso es un problema y no queremos usar venenos tóxicos porque puede perjudicar a la tierra y no se puede plantar”, contó a El Territorio.

En tanto Alfredo Strieder, de Puerto Leoni, dijo: “Con las hormigas creo que nadie se salva, por ejemplo si uno está al cuidado, pero el vecino no, es siempre un problema. Acá utilizo un veneno de marca Mirex que es la que mejor funciona, pero siempre hay rebrote”.

Por otro lado en Jardín América, Nelson Gertel, presidente de la feria franca contó que también utiliza el mismo veneno y que cada quince días lo aplicar.