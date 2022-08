Pepe Cibrián habló de la posibilidad de volver con Nahuel Lodi

lunes 08 de agosto de 2022 | 6:00hs.

El dramaturgo, actor y director Pepe Cibrián Campoy habló sobre cómo se siente tras el escándalo con su pareja, Nahuel Lodi.

“Nahuel vino a Córdoba, hemos tenido muchísimas charlas”, contó Pepe. Cabe destacar que, en los últimos días, trascendió que la pareja se habían separado tras una infidelidad por parte del joven. Tiempo antes de ello, ambos habían contraído matrimonio y celebrado con amigos y allegados. Cibrián opinó sobre las imágenes que trascendieron hace unas semanas y que fueron las causantes de la crisis: “Creo que se equivocó, creo que estuvo tonto realmente exponiéndose y exponiéndome a algo que no tenía sentido”.

Ante la posibilidad de una reconciliación, el director dejó en claro: “Uno si tiene ganas perdona, no es tan grave. Además uno tiene que hacer lo que le de la gana. Si yo tengo ganas de perdonarlo, lo perdono. Si tengo ganas de salir con ocho, salgo con ocho”. Y agregó: “No me preocupa eso, no es una moralina lo que a mí me angustia, sino la tontería, exponerme tontamente. Pero hemos charlado muy bien, hay mucho que aclarar”.