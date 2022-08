Cabo continúa su rehabilitación mientras avanza la causa penal

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:03hs.

Mientras el soldado del Ejército Argentino Michael Natanahel Verón (25) continúa su proceso de recuperación en Buenos Aires por el incidente ocurrido el 8 de julio en un evento del Regimiento de Infantería 30 de Apóstoles, la Justicia Federal avanza con las pesquisas para esclarecer el caso.



Fuentes con acceso al expediente comentaron a El Territorio que la semana próxima iniciarán las testimoniales en el marco de la investigación por las lesiones que sufrió el cabo en la supuesta celebración de la fuerza que, actualmente, lo mantiene en terapia intensiva y sin la posibilidad de caminar.



En este contexto, los voceros aseguraron que la declaración de Verón es fundamental para el expediente pero que no pudieron avanzar con ello ya que el joven presenta dificultades para hablar.



Esto es a causa de que, como viene informando este medio, le realizaron una traqueotomía para liberar las vías respiratorias superiores luego de dos semanas de internación y varios días de entubamiento con ayuda mecánica para respirar.



En cuanto a las declaraciones testimoniales que iniciarán la semana próxima, se aclaró que los testimonios serán tomados con cautela en tanto que pueden haber imputados, por un lado, y víctimas, por el otro, con el devenir de las versiones de los hechos.



El modus operandi del “bautismo” de la fuerza que puso en riesgo la vida de Verón hace casi un mes y terminó con la existencia del soldado subteniente Matías Chirino (22) en Paso de los Libres el 19 de junio fue repudiado y, según el ministro de Defensa Jorge Taiana, se tomaron medidas al respecto.



Por otro lado, además de los testimonios de los participantes de aquella violenta celebración, la justicia recibió los resultados del allanamiento en el Regimiento con el que iniciaron las pesquisas en la segunda semana de julio.



Allí labraron actas y secuestraron documentos, planos del lugar, teléfonos celulares y la grabación de una cámara de seguridad. Asimismo se realizaron entrevistas a los actores inmediatos del hecho como lo fue el personal de la cuadra donde el cabo fue atendido tras el incidente.



A partir de lo recabado, desde la justicia se ordenó el análisis de los registros a fin de identificar otros elementos que puedan colaborar con el esclarecimiento de las responsabilidades.



Por su parte, las autoridades del Ejército Argentino también llevan adelante las investigaciones por la cual ya tomaron decisiones sobre algunos responsables. Estas actuaciones fueron solicitadas desde la fiscalía pero, según comentó una fuente, aún no las han recibido.



En tratamiento

El cabo Verón fue intervenido quirúrgicamente en tres oportunidades en el Sanatorio Boratti de Posadas. Las operaciones fueron realizadas en la columna vertebral del joven que sufrió una grave lesión en las vértebras tras caer en una pileta vacía en aquel encuentro en el regimiento militar.



Luego de haber recibido una prótesis y aguardar la aceptación de su organismo, las autoridades decidieron trasladarlo al Hospital Central Militar ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



El viaje fue realizado en un avión sanitario que partió la mañana del sábado 30 desde el aeropuerto de la ciudad de Apóstoles donde los familiares del joven se acercaron a despedirlo y a darle apoyo para la nueva etapa de recuperación.



Su madre, Mónica Rosalino, fue de acompañante en el vuelo y la esposa del cabo Yanina, junto a su pequeño hijo, viajaron luego y actualmente se encuentran residiendo en la mencionada ciudad.



Según comentó Mónica a este matutino, Michael continúa en terapia intensiva pero se encuentra lúcido. Fue trasladado a un centro de rehabilitación neuromotriz, Alpi Asociación Civil, para una atención de mayor complejidad.



“Todavía no empezó con la rehabilitación porque continúa con una neumonía en la terapia intensiva pero seguimos orando”, expresó la madre del joven.



Agregó que se turnan para verlo durante las visitas que se realizan cuatro veces al día y se extienden solamente a treinta minutos.



“Está lúcido, consciente y Dios quiera que pronto pueda ir adelantando algo de su salud. Confiamos mucho en Dios y en el médico del Alpi porque es un centro muy bueno que funciona hace más de 80 años”, refirió.

La denuncia del padre del soldado

El hecho ocurrió el viernes 8 de julio por la tarde, alrededor de las 16, en el Club Achalay, ubicado sobre la calle Teniente Espinoza, detrás del Barrio Militar de Apóstoles.



Allí se reunieron integrantes del Regimiento de Infantería de Monte 30, según dijo el padre en la denuncia que radicó horas después, para celebrar el ascenso del joven de soldado a cabo. Horas más tarde, mediante el aviso de su nuera, tomó conocimiento de que su hijo había sufrido lesiones de consideración en la columna vertebral en dicho evento y que tuvo que ser trasladado al hospital local.



El hombre agregó que a raíz de la gravedad del cuadro que presentaba su hijo, quien cayó dentro de una pileta sin agua lo cual le causó el desplazamiento de la cuarta y quinta vértebra de la columna, desde el nosocomio local dispusieron el inmediato traslado al Hospital Ramón Madariaga. Por el hecho, fueron relevados de la cúpula del Regimiento el teniente coronel, el segundo jefe mayor y el encargado de la unidad.