Agenda cotidiana

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Música



Aznar. Vuelve Pedro Aznar a Posadas, hoy a las 21 en el auditorio del Montoya. Un concierto unipersonal y de cercanía con el público.



Metal. Tributo a la H. La mítica banda de metal argentino sigue arrojando clásicos desde el escenario a un público que no para de corear sus canciones. Se trata de La H No Murió que se presentará el jueves 11 de agosto a las 22 en Umma.



Ha Dúo. El dúo multiinstrumental conformado por Hugo Fattoruso y Albana Barrocas se presentará el viernes 12 de agosto en el Galpón de la Murga de la Estación, Pedro Méndez 2260. Entradas al WhatsApp 376 4-690599.



Redondo. Se suspendió el show de Skay y los fakires en la Tierra Colorada. El ícono de Patricio Rey y sus redonditos de ricota traía sus clásicos de los Redondos el domingo 14 en Umma.



Tropical. Ángela Leiva en el Montoya: El jueves 18 a las 21:30 se presenta en el auditorio Montoya se presenta Ángela Leiva, una de las voces femeninas de la música popular argentina. En el marco de “Amor prohibido tour”, con el que recorre todo el país.



Trap. El convocante Dillom anunció que como parte de su Post Mortem tour, llegará por primera vez a Posadas, el viernes 26 de agosto a partir de las 21.30 en Umma. Entradas en boletería del predio y en Pitter 24 hs (3 de febrero 2095).





Muestras



Tensor. En la galería de arte y diseño Tensor (La Rioja 2066, galería Vía del Sole) se expone ¿Por qué tan solemne? de Ariana Zuetta y artistas invitados. Doce artistas interpretan doce textos de Zuetta para crear piezas exclusivas. Se puede visitar hasta el 13 de agosto, de martes a viernes de 9 a 12.30 y 17 a 20.30 y, sábados de 17 a 20.30.



Cendra. Manifiesto off the art, instalación artística visual de Ofelia Cendra se inaugura hoy a las 20 e irá hasta el 13 en el Centro Cultural Vicente Cidade. Además, el 6 de agosto a las 18 habrá una charla taller de Ornella Ruiz Diaz, abierta al público que versará sobre el puente entre lo físico y lo digital en el arte y los NFT, entre otros temas.





Teatro



Tempo. Sábado y domingo a las 21 en Sala Tempo (3 de Febrero 1916), nuevas funciones de Solo quiero, del grupo Al Lado del Sol Vivo, una obra de Maximiliano Scheibe, con dirección de Scheibe y Diego Acuña. Reservas al WhatsApp 376 4-236240.



Jugarteatro. Durante el mes de agosto, se llevará a cabo el Ciclo de obras por el mes de las infancias: “JugARTEatro”. Para acercar lo artístico, desde el teatro, como derecho al juego de los más pequeños. Cada domingo habrá una obra diferente. Las funciones serán a las17 en Sala Tempo (3 de febrero 1916). Las entradas pueden adquirirse por mercado pago al 3764 686500. Generales $500. Hoy se verá ‘Cuentos de la yunga’ del Grupo: El teatro en la luna (Tucumán).



Paraná. Paraná Porá de Maruja Bustamante, con la dirección de Pablo Villalba Quinteros y las actuaciones de Carina Noemberg y Lorena Larrondo. Hoy a las 21 en la Murga del Monte (Chacabuco 662, Oberá)



Personajes. Con más de 15 personajes desde Spiderman hasta Bumblebee en escena, ‘Un show de otro planeta’ llega el domingo 14 al Montoya, a partir de las 17.



Sensual. La aclamada obra de teatro Sex, viví tu experiencia con Ginette Reynal, Cristian Sancho e importante elenco llega a Misiones.El 21 de agosto, a las 20 en Umma.





Cursos y eventos



Teatro. Comenzó el taller de teatro en Nirvana (avenida Martín Fierro 5129 entre Zapiola y Aguado). Las clases son personalizadas y destinadas a niños, adolescentes y adultos. Coordina Aníbal Bertoni. Info al 376 4-365792.



Feria del Libro. Hasta hoy se desarrollará la 13ª Feria del Libro de Puerto Rico, con distintas actividades culturales y artísticas. Cada jornada comenzará a las 16 en el Paseo Mi Solar de la localidad de Puerto Rico. Esta edición está dedicada a músicos y compositores misioneros.



Pekes en Acción. Hasta hoy la Murga de la Estación organiza un festival con juegos, kermes y espectáculos para todas las edades. Será en el galpón de Pedro Méndez 2260 con funciones a la gorra. Para conocer el programa completo del evento, consultar las redes sociales de La Murga de la Estación.



Niños. El Parque del Conocimiento y el IPTI (Instituto Provincial del Teatro Independiente) festejan a las infancias mediante distintos espectáculos que tendrán actividades recreativas y artísticas para acercar la niñez al arte y el conocimiento durante este mes en el Parque.Hoy a las 18 se verá la obra Los Frankenstein en el Teatro Lírico.



Morínigo. El miércoles a las 17, los niños del Barrio Yacyretá serán agasajados en la Plazoleta “La Familia” del Bº San Cayetano (cercanía de avenida López y Planes y avenida Las Heras, BºYacyretá), chacra 92 de Posadas. Específicamente será frente a la casa de la familia Ruiz Diaz Calle 93, Casa C “9”.La merienda será además en conmemoración de los 74º años de la fundación del Club Palomas del Espíritu Santo, en nombre de María Morínigo quien siempre bregó por los niños.



Bibliotecas. La Biblioteca del Parque del Conocimiento convoca a la presentación de ponencias para las “Jornadas Bibliotecológicas: X Encuentro de Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios del Mercosur 2022” que se realizará en el Parque del Conocimiento del 24 al 26 de octubre –también habrá modalidad virtual–.