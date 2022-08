La sociedad exige resultados

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:05hs.

“Cualquiera puede sostener el timón cuando -el viento- está en calma”, es una de las destacadas frases del escritor latino de la antigua Roma Publilio Siro. Entonces, el verdadero desafío es saber maniobrar cuando hay tormenta. Esa pareciera ser parte de la misión de la que deberá hacerse cargo el ministro de Economía Sergio Massa para intentar enderezar el timón de una economía argentina que no lograba encontrar un rumbo fijo. Esta semana, quien es abogado de profesión dejó de ser presidente de la Cámara de Diputados, renunció al cargo de legislador y asumió como ministro de Economía, desde donde además podrá manejar la cartera de producción, agricultura y establecer contactos con los organismos internacionales, como el caso del Fondo Monetario Internacional. Es importante el poder conseguido, como alta la expectativa y, por lo tanto, existe elevada esperanza que genere acciones positivas. En sus primeros minutos, tras asumir como titular de la cartera económica, dejó en claro que no se cree ningún salvador, ningún superministro, sino alguien capaz de armar equipo y avanzar en la resolución de los problemas. Es decir, nadie puede hacer magia, sino avanzar con mucho esfuerzo. Es lo que se espera, en un país -como diría Publilio Siro-, azotado por tormentas de todas las direcciones. Pero de Massa se podrá decir muchas cosas, como su relación por momentos tortuosas y de idas y vuelvas con Cristina Fernández, pero lo que no se puede decir del actual ministro de Economía es que sea un político improvisado. Viene curtiéndose en medio de varias tormentas. Quizás no sea tan difundido su rol clave para destrabar el acuerdo con el FMI el año pasado o haber logrado ayudar de manera exitosa en la negociación con los acreedores privados en el 2020. Es decir, tiene buenas conexiones en Wall Street porque es un hombre de los mercados y con aceitados contactos con muchos empresarios poderosos del país. Por ello, no resulta casual que al conocerse su postulación al cargo de ministro de Economía o como sucedió apenas asumió, se descomprimiera la presión cambiaria, el peso tuvo un pequeño respiro ante el dólar, subieron los bonos y hasta bajaron unos puntos el riesgo país. Hasta su asunción, tuvo una ceremonia distinta, casi la de un presidente. No sólo por lo protocolar, sino por la gran cantidad de invitados, por la postura asumida, por su discurso y por la calidad de los asistentes desde gobernadores a la Confederación General del Trabajo (CGT), apoyándolo. Lo mismo sucedió con el respaldo casi unánime de intendentes peronistas, como sucedió luego en una reunión privada de parte del diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, que de esta manera le hace un guiño con La Cámpora. Pero, así como tiene respaldo de muchos poderosos, económica y políticamente hablando, del mismo modo enfrente hay poderosos esperando que tropiece y forzarlo a que avance hacia una devaluación. Ello sumado a la conflictividad jurídica en la que se encuentra la máxima representante de la coalición del Frente de Todos. Como se recordará el martes se había reanudado los alegatos de la Fiscalía en el juicio oral por la obra pública que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez y que tiene a Cristina Kirchner como principal imputada. Desde la fiscalía, apuntan con fuerza contra Néstor Kirchner y Cristina Fernández, al plantear que instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país, además de adelantar que pedirá que la vicepresidenta de la Nación sea condenada. Para el gobierno y dirigentes de peso del campo peronista, sostienen que la causa esta armada, sin pruebas, que muestra una clara persecución contra Cristina con el objetivo de proscribirla como hicieron en Brasil con Lula. En medio de esta tensión judicial que afecta a la socia mayoritaria del espacio, Massa deberá mantener firme el timón de sus decisiones ante las buenas expectativas que generó con el armado del equipo económico, donde quedó en suspenso la incorporación del economista Gabriel Rubinstein. Para mostrar, el tigrense cuenta con asesores externos de probada trayectoria como Roberto Lavagna y Emmanuel Álvarez Agis, entre otros. Pero su gestión no será fácil, ni sobre camino de rosas. El principal enemigo de Massa es el tiempo, más en este momento en que los argentinos esperan resoluciones con celeridad, apremiados por numerosas urgencias como la inflación, la pobreza, el dólar que finalmente pareciera comenzar a calmarse. Por ahora, se espera conocer más sobre los puntos delineados. En materia de orden fiscal, prometió cumplir la meta del 2,5% de déficit primario establecida por el Presupuesto nacional. Indicó que no se utilizarán adelantos del Tesoro por lo que resta del año y que mañana, se hará un reintegro por 10.000 millones al Banco Central. A ello se suma, la decisión de mantener congelada la planta del Estado. Se esperan más definiciones sobre las tarifas de luz y gas. En tal sentido también los usuarios de Misiones esperar conocer cómo será la implementación del tope de 400 kilovatios, para evitar pagar tarifa plena. Se cree que algunas regiones como Misiones podría tener alguna consideración particular, ya que no tiene gas natural y se usa mucha más electricidad. Por ahora, se está al límite de ese porcentaje, pero en el verano se eleva notablemente el consumo y muchos pagarán tarifas muy altas, si es que no hay alguna consideración por la situación de los misioneros. Otras de las medidas lanzadas a nivel nacional, para el mayor ingreso de dólares, fue que se anunció que promoverá regímenes para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos por aumento de producción, y de economía del conocimiento. Y, se lanzará un programa de crédito y de garantías para primeros exportadores. Para los trabajadores y jubilados promete una revisión de ingresos, entre otros.



El primer sondeo

Rápidos de reacción, la consultora Zuban Cordoba salió a indagar sobre lo que piensa la opinión pública de las primeras medidas de la gestión de Massa. Lo presentaron como un estudio nacional exprés y dieron a conocer lo que llamaron como datos de emergencia. Concluyen que la auditoría de los planes sociales y el bono para los jubilados aparecen como las medidas mejor valoradas de los anuncios económicos, junto a la formación de 70 mil programadores, la suspensión del financiamiento del Banco Central y los incentivos para las empresas exportadoras. Como punto adverso, la consultora señala las medidas para reducir el consumo doméstico de energía, al observar que en la Argentina cuando se habla de ajuste siempre es para el otro. Quizás uno de los puntos más favorable observada por la opinión pública, es que cree que Massa tiene el apoyo tanto de Alberto Fernández como de Cristina Fernández; es decir, tiene el acompañamiento de ambos para tomar medidas que claramente no tenían sus antecesores ni Martín Guzmán como, mucho menos, Silvina Batakis. Pero a su vez, la sociedad considera que la oposición debería dejar el rol pasivo y de críticas desde la tribuna y sentarse de manera activa a negociar y consensuar las principales medidas del gobierno. Porque la sociedad exige de toda la dirigencia mayor madurez y espera resultados concretos. Por ahora sólo hay luchas internas. Está claro que un fracaso en la gestión de Massa le resultaría más favorable a Juntos por el Cambio, que prefiere agitar la bronca que proponer opciones. Les resultó una fórmula que les dio resultado en el 2015 hasta llegar a la presidencia. Pero, por ahora también deberán sortear divisiones internas.



También es cierto que el gobernante es el que tiene las mayores responsabilidades y en tal sentido, se espera que Massa en breve logre domar definitivamente la corrida cambiaria, que ingresen las divisas que anunció para reforzar las reservas, y empezar a bajar la inflación. Lo que recibe no es fácil, porque ya hereda la inflación de julio que se estima se ubicará en torno a 8 puntos. Es decir, aún no estaba a cargo del ministerio, pero deberá lidiar en lo inmediato con este arrastre inercial en la inflación de agosto.



Las repercusiones en Misiones

Misiones en particular estuvo muy atenta a las primeras líneas trazadas por el ministro de Economía, que es un dirigente con fuertes vínculos con los dirigentes locales. De allí la decisión del gobernador Oscar Herrera Ahuad no sólo de acompañar en la ceremonia de asunción de Massa, sino quedarse unos días en Buenos Aires para estar en contacto con el ministro de Economía y los dirigentes más cercanos. El gobernador misionero destaca de Massa que es conocedor de las dificultades y rescata que es un realista en el momento de establecer un diagnóstico. Del mismo modo, el senador Maurice Closs entiende que el ahora ministro de Economía está bien direccionado en cuanto a salir a corregir de manera inmediata algunos de los grandes errores que se estaban cometiendo en el gobierno, vislumbrando que plantea una matriz desarrollista interesante. Del mismo modo, el también senador del PRO Humberto Schiavoni entiende que la única hoja de ruta que puede seguir Massa es cumplir con el acuerdo con el FMI y que allí radicará el éxito o el fracaso de su gestión. También consideró que el grave problema de fondo del gobierno es político, donde la forma de administración del poder del Frente de Todos llevó a esta situación tan delicada del país. De esta manera, además de ponderarse las líneas trazadas por Massa, desde Misiones también le reiteraron las cuestiones pendientes. De eso se encargó el gobernador Oscar Herrera Ahuad y similar reclamo reiteraron casi al finalizar la semana, las entidades integrantes de la Confederación Económica de Misiones (CEM). Pidieron a Massa la habilitación del área aduanera especial, la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme, la incorporación al esquema dólar soja de las empresas misioneras que exportan como es el caso de los sectores maderero, tealero, tabacalero, yerbatero, citrícola y alternativas para resolver el problema de la energía, considerando que producir en Misiones es mucho más caro por carecer de gas natural.



Propuestas oportunas

En cuanto a la provincia, tras las exitosas vacaciones de invierno, llegó el plan de promociones que año a año va mejorando. Aunque en esta jornada se conocerán los números finales, está claro que el Black Friday que culmina hoy en Posadas nuevamente les da un fuerte impulso a las ventas y ratifica el buen momento comercial en la capital de la provincia, producto de otros planes de descuentos como los programas Ahora. De esta manera, Misiones transita por un momento muy distinto y según datos que maneja la provincia, en la actualidad se percibe un movimiento cinco veces superior a lo que fue durante la administración de Macri. Alegan que ello se da por el tipo de cambio competitivo que hace fluir las ventas en pesos, guaraníes, reales y hasta dólares. De esta manera, Misiones en general transita por un buen momento, respaldado en la infraestructura concretada por el gobierno de la provincia en materia de servicios para el visitante, como de los privados que invirtieron en equipamiento e industrialización.