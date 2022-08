Presentaron programa para vincular a niños al deporte

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:04hs.

El programa “Hay Equipo”, impulsado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, intenta vincular a más de 125 mil niños y adolescentes de Misiones, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con instituciones deportivas.



El acto de presentación del programa en Eldorado contó con la participación del Ministro de Deportes de la Provincia, Héctor Javier Corti, y el Director Nacional de Inclusión Social en el Deporte, dependiente del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Ignacio Mazzola, ante la presencia de un nutrido número de dirigentes deportivos de clubes eldoradenses.



Corti, quien inició la presentación, rescató la importancia de la iniciativa nacional. “Es una muy buena noticia para los clubes y los misioneros el lanzamiento de este plan que busca que los clubes estén motivados por éste nuevo plan”, dijo, y recordó que los clubes, para ser beneficiarios “deben estar inscriptos en el Registro único de Entidades Deportivas (Rued) con la correspondiente personería legal”.



A su turno Mazzola destacó: “El plan se inscribe en la vocación de articulación federal y de fortalecer a los clubes que son el corazón de la política deportiva de esta gestión. Para favorecer a los clubes es necesario que estén en condiciones legales. La idea es que el Estado nacional se haga cargo de los costos que implican que los niños y adolescentes hagan prácticas deportivas. Muchas familias no pueden costear esas actividades y se produce un círculo vicioso, donde los niños no practican deportes y los clubes no reciben ingresos. Por eso la idea es solventar esos costos para los niños de adolescentes de 5 a 17 años que cobran la AUH”.



Interministerial

El programa es interministerial donde además del Ministerio de Turismo y Deportes, participa el Ministerio de Salud de la Nación.



“La práctica de deportes está vinculada al cuidado de la salud por eso trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Salud”, destacó Mazzola. Está planificado un dispositivo de abordaje territorial, con móviles y centros de salud, que se instalarán en las puertas de los clubes, de acuerdo a lo que señaló.



Si bien aún no hay una fecha precisa de la puesta en marcha del programa, el Director Nacional de Inclusión Social en el Deporte manifestó que “se trata de una implementación un tanto compleja. Primero viene la etapa de regularización de los clubes para poder ser beneficiados, luego una etapa de inscripción delos clubes y los niños y adolescentes, y por último la implementación del plan”.