Alberto está en Colombia para la asunción de Gustavo Petro

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández ya está en Colombia para participar hoy de los actos de asunción del electo presidente de esa nación andina, Gustavo Petro, el primer dirigente de izquierda en ocupar la primera magistratura en la historia del país y en ese marco mantendrá sendas reuniones bilaterales.



Fernández llegó a Bogotá acompañado por el canciller Santiago Cafiero y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para participar de la toma de posesión del mando de Petro, quien estará al frente de la Casa de Nariño (sede del gobierno colombiano) hasta 2026, en reemplazo del saliente Iván Duque. Por el momento, la agenda oficial del presidente en Colombia tiene previstas reuniones bilaterales.



“Llegó a Colombia el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su canciller Santiago Cafiero para sumarse a la transmisión de mando presidencial. El vicecanciller, Francisco Echeverri los recibió en Catam”, informó la Cancillería de Colombia en su cuenta de Twitter.



El jefe del Estado argentino tendrá su primer encuentro con Petro (a quien considera como uno de sus aliados regionales) y aprovechará la ocasión para reunirse también con su par de Honduras, Xiomara Castro, quien también participará del evento.



A la ceremonia de asunción está previsto que asistan además del rey Felipe VI de España, los presidentes Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador), Luis Abinader (República Dominicana) y Laurentino Cortizo (Panamá), entre otros.



En tanto, el mandatario peruano, Pedro Castillo, tenía intenciones de asistir a la cita pero en las últimas horas el Congreso unicameral de ese país decidió negarle el permiso para viajar a la ceremonia de asunción del mandatario electo de Colombia.



En la misma noche del histórico triunfo electoral en segunda vuelta del binomio que integran Gustavo Petro y Francia Márquez Mina, y que significó un inédito giro a la izquierda en ese país, el presidente argentino celebró la llegada al poder del ex guerrillero del desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19) y ex alcalde bogotano.



Para Fernández, la llegada de Petro al gobierno representa no sólo un “importante” cambio para Colombia, sino además una pieza necesaria para consolidar la “integración” de América Latina.



La victoria del líder de Pacto Histórico sobre Rodolfo Hernández, un excéntrico empresario de ultraderecha, también fue saludada, entonces, por la vicepresidenta Cristina Fernández, quien dialogó con Petro al conocerse los resultados. “Hay que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!”, escribió la ex presidenta en Twitter poco después de conversar con el ganador de esa histórica compulsa electoral.



El dirigente llega a la Casa de Nariño (residencia oficial y sede de trabajo de los presidentes colombianos ubicada en Bogotá ) en momentos en que la región experimenta la presencia de administraciones de signo progresista o de izquierda, con líderes como Alberto Fernández, el mexicano Manuel López Obrador, el chileno Gabriel Boric, el boliviano Luis Arce, el peruano Pedro Castillo y la hondureña Xiomara Castro, una nómina que podría completarse con el probable regreso de Luiz Inácio “Lula” da Silva a la presidencia de Brasil.



“Me llena de alegría el triunfo obtenido por Gustavo Petro y Francia Márquez Mina”, escribió Alberto Fernández en Twitter en la noche del triunfo.

Relación de importancia en la región

La presencia del jefe de Estado argentino en Colombia no sólo tiene relevancia en función de la nueva etapa que podría abrirse en la relación bilateral entre ambos países (establecidas el 8 de marzo de 1823), puesto que representa además un respaldo explícito de la región a Petro, por estar Alberto Fernández al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



La Argentina y Colombia son actores de importancia en el marco de la OEA y a pesar de haber tenido posiciones divergentes en temas sensibles para la región, ambos países poseen -según consideran en la diplomacia argentina- un “amplio potencial de cooperación multilateral en temas como seguridad, lucha contra el delito transnacional, derechos humanos y fortalecimiento de la institucionalidad democrática”.