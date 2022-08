Bolsonaro redujo la distancia con Lula

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:02hs.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pasó de impulsar un Estado mínimo durante sus tres años de gestión a un Estado presente en las últimas semanas, con políticas de ayuda social por unos 7.700 millones de dólares hasta fin de año que podrían servirle, como muestran los sondeos, para recuperar su imagen y llevar así a una segunda vuelta la elección.



El interrogante de oro es si estas medidas, que fueron calificadas de electoralistas por todo el arco político no oficialista, podrán evitar que Lula gane en la primera vuelta, algo que el ex mandatario conseguirá si logra el 50% más uno de los votos.



Las encuestas de julio de Datafolha y la de agosto del instituto Quaest revelaron que se redujo la chance de Lula de ser reelecto, ya que le dan 52% y 51% respectivamente, dentro del margen de error de dos puntos,



El ex mandatario tenía el 54% de intención de voto en mayo en el sondeo de Datafolha, pero desde allí comenzó a bajar, casi al mismo tiempo que el precio de los combustibles.



Una victoria en primera vuelta con escaso margen aumentará las tensiones, debido a que Bolsonaro viene denunciando que habrá fraude en su contra.