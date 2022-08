Según analistas, las medidas económicas son las correctas

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:02hs.

Las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, tuvieron buena aceptación inicial entre los analistas de mercado, que consideraron que “van en la dirección correcta”, a la vez que ponderaron el énfasis en bajar el déficit fiscal, el fortalecimiento de reservas, el freno al financiamento vía Banco Central y un plan para despejar necesidades inmediatas de fondeo con un canje voluntario de deuda, que a la postre permitirían reencauzar el rumbo económico.



Massa fue claro en la intención oficial de evitar “shocks devaluatorios”, y a cambio anunció un plan de recomposición de reservas que se basa en un acuerdo con el sector exportador para que liquiden U$S 5.000 millones en los próximos dos meses, además de nuevos créditos con organismos como la CAF por U$S 750 millones.



Además, se comprometió a gestionar la aceleración de desembolsos de otros organismos, cuyos créditos están en carpeta pero aun faltan aprobar, y otros que ya habían sido aprobados pero se encontraban demorados o en carpeta por U$S 1.200 millones.



Otro de los puntos destacados por los analistas son las “cuatro ofertas de Repo: para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana”, que interesó al mercado, desde el punto de vista de que podrá elevar la cotización de los títulos de deuda argentina, y por ende bajar automáticamente el riesgo país.



Según el ministro de Economía, tres instituciones financieras internacionales y un fondo soberano se ofrecieron, en este sentido, y es de esperar que los anuncios se resolverán en las próximas tres semanas como resultado de las gestiones en la gira internacional que encarará Massa por Washington y Nueva York, Francia y Qatar, donde este último país posee un fondo soberano de U$S 300.000 millones que da créditos y aporta fondos a empresas y otras naciones.



Nuevos desembolsos

Estos anuncios, que van en línea para el cumplimiento de las metas con el FMI, permitirán gatillar desembolsos para repagar los vencimientos millonarios con el organismo multilateral, con el cual ya comenzaron las reuniones de trabajo el pasado lunes, según se anunció oficialmente.



Edmar Bacha, economista brasileño que instituyó el Plan Real de Brasil, consideró que “las medidas anunciadas van en una buena dirección, con el fin de restaurar la confianza en la conducción de la política económica de la Argentina”.



“Me recuerdan el Programa de Acción Inmediata que anunció Fernando Henrique Cardoso en junio de 1993, antes del lanzamiento del Plan Real en diciembre de ese año”, dijo tras ser convocado por la Universidad Austral para participar del debate “Programas de Estabilización Económica para Argentina”.



En tanto Diana Mondino, economista y ex directora general de Standard & Poors para América Latina, consideró que “es positivo el anuncio de que no se pedirán más adelantos transitorios al BCRA y que, además, le restituirán $10.000 millones. También el anuncio de que unificarán gran parte de los gastos de las áreas descentralizadas del Estado. Ojalá pueda lograrlo”, manifestó.



Asimismo, Mondino consideró que “para ser efectivas, las medidas tienen que estar orientadas a tres objetivos simultáneos: reducir el gasto público, fomentar exportaciones y reducir pasivos del BCRA. Es difícil lograr los tres objetivos rápidamente, por supuesto; pero -al menos- deben estar en esa dirección”.



“Las medidas de corto plazo son por definición un paliativo y serán más eficaces cuanto más pronto se pueda intentar realizar cambios estructurales. No es justo con el nuevo ministro pretender que haya cambios drásticos, pero tampoco es deseable que haya demoras en implementarlas”, expresó la economista.