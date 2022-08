La falta de gasoil repercute en distintas ciudades de la provincia

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:04hs.

La situación de provisión de combustible, como el caso de gasoil a las estaciones de servicio de Eldorado, continúa siendo complicada con faltantes recurrentes, sobre todo los fines de semana y más próximo a fin de mes.



La situación se explica por el sistema de cupos de provisión de gasoil que rige para Misiones, donde el abastecimiento de gasoil está sujeto al consumo que se vaya dando durante el mes.



La situación llegó a un extremo tal que la empresa Etce, prestataria del servicio de transporte urbano, el lunes 1 de agosto debió trabajar con servicio reducido por no tener combustible suficiente para abastecer a los colectivos para sus recorridos habituales.



El último fin de semana del mes de julio las estaciones de servicio del ACA y Eriksen (ambas de YPF) no contaron con combustible desde el sábado 20 de julio hasta el martes 2 de agosto.



El responsable de la planta del ACA explicó: “El sábado al mediodía nos llegó un camión cisterna con 5.000 litros de gasoil pero ya por la tarde nos quedamos sin nada. Ahora estamos esperando a ver si entra algún camión”.



Algo similar sucedió en la estación de Eriksen donde relataron: “Desde el sábado a la tarde no tenemos gasoil. Tenemos sólo lo que es para emergencia como ambulancias y bomberos. El problema es que llega muy poco, cada camión que entra trae entre 5 y 6 mil litros nomás y eso no alcanza, se acaba enseguida. Además, la gente cuando ve que hay gasoil carga lo más que puede porque no tiene seguridad de cuándo habrá de nuevo”.



Recordó que el último martes, ingresó un camión, pero sólo con nafta, y tenía 6 mil litros de gasoil que iban para una estación de servicio del norte de la provincia. “Tenemos un cupo y ese cupo no alcanza, y a fines de mes el problema siempre se agrava”, manifestó.



En Montecarlo

En Montecarlo se siente la falta de combustible, en especial de gasoil y se da prioridad para la venta a la producción, bomberos, hospital y servicios de transporte.



Prácticamente todos los días hay extensas filas de vehículos para cargar combustible en las dos principales estaciones de servicio de la localidad. “Venimos zafando, consiguiendo de varias estaciones y en algunos casos cargando euro que es más caro, pero hasta ahora no sacamos líneas; de seguir así, vamos a tener que reducir las frecuencias”, dijo Javier Costa uno de los propietarios de la empresa de Transporte Urbano de Montecarlo.



Una de las estaciones de servicio pertenece a la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo. En este sentido, el presidente de la entidad Roberto Matsunoshita, detalló: “Tenemos un cupo de venta mensual y por la escasez de combustible en general nos repercute directamente llevándonos a quiebre de stock y por ende, priorizamos los servicios de cosecha, transporte de materiales elaborados y nos está causando grave inconvenientes de suministro y abastecimiento”.



Por su parte, Fabián Cabañas, uno de los propietarios de una empresa de remises, manifestó que “hace 15 años estoy en este rubro. Hemos pasado todo tipo de problemas, conseguimos combustible, pero no todos los días, a veces 3 o 4 días seguidos, por ahí un día no conseguimos. Como trabajamos todos los días con tanque lleno aguantamos y seguimos. No paramos ningún móvil, no tenemos reservas en bidones ni nada raro. Venimos bien dentro de todo. Gastamos alrededor de 400 litros por día”.



Jardín América

En cuanto al abastecimiento de combustible en YPF de Jardín América, Marcelo Graeff, gerente del lugar, dijo a El Territorio que desde las 6 de la mañana del viernes hasta la siesta no tenían ningún producto; luego se contó con nafta super, infinia diesel y ultra diesel. Y ayer, se volvió a reponer y rápidamente se redujo el volumen.En cuanto a Shell, Marcelo Reyes, encargado de la estación de servicio contó que tenían todos los productos disponibles y sin complicaciones por el momento en cuanto a abastecimiento.

Con la información de corresponsalías Eldorado, Montecarlo y Jardín América

Los precios atraen a compradores

En Misiones, los precios de los combustibles son ampliamente mayores que en provincias del país central, como Buenos Aires o Córdoba. Sin embargo, siguen siendo mucho más baratos que en los países vecinos.



Es por ello que tanto paraguayos como brasileños se abocan a la carga y reventa ilegal de estos productos. Por mencionar solamente algunos ejemplos, en las estaciones YPF de Posadas se puede encontrar a $134 la nafta súper, $163,8 la Infinia, $207 la infinia diesel y $146, 8 la diesel común.



En tanto, en Paraguay, los precios rondan los 7.505 guaraníes en lo que es la nafta de fórmula regular (unos 280 pesos argentinos al cambio oficial en Cambios Chaco Encarnación) y los 10.180 guaraníes el diésel V-power (unos 380 pesos).



Lo mismo ocurre en la frontera con Brasil. Las diferencias de precios son bastante considerables. En Foz de Iguazú, el combustible se comercializa en el margen de entre 5,77 reales (alrededor de 148 pesos, en la cotización oficial) y los 5,97 reales (154 pesos).



La diferencia de precios entre Brasil y Paraguay también hace que muchos paraguayos opten por cruzar a Brasil. Sin embargo, Argentina sigue siendo la que tiene los precios más bajos y por ende, la que recibe mayor cantidad de compradores, legales e ilegales.

