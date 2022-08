Aumenta en volumen el contrabando de combustible en la frontera misionera

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:06hs.

Mientras los misioneros recorren o esperan por horas en las estaciones de servicios intentando reponer combustible en sus vehículos, hay un creciente aumento de compras y venta en el mercado informal del producto en la frontera, tanto en Paraguay como en Brasil. El tráfico es el mismo en ambas fronteras, pero las reacciones de las autoridades de control son distintas. Las autoridades brasileñas llevan adelante una fuerte persecución contra este comercio ilegal. No sucede lo mismo en Paraguay, donde hay mayor flexibilidad con los paseros, ya que se toma como un trabajo cuando en realidad se incurre en el ilícito de contrabando.



De los datos que se pudo conocer, hay incluso en Encarnación quienes tienen aceitado el mecanismo de los controles en aquel país, por lo que envían varios vehículos al día, con choferes, a la Argentina con la misión de llenar los tanques y volver. Son los que envían a los paseros a transportar el producto. Es decir, vienen y van al Paraguay y están debidamente registrados en Migraciones, donde quedan anotados los numerosos pases diarios realizados.



Por tal razón, entienden que como solución sería oportuno establecer límites de paso por personas como dos veces al día.



“No hay que confundirse, esa gente viene con el único objetivo de comprar combustible o determinadas mercaderías y llevar para comercializar del otro lado”, explica un conocedor de esta movida.



Detalla que este exceso de paseros, a su vez, desalienta a las familias paraguayas que podrían venir de compras, almorzar o cenar, pero no lo hacen para evitar quedarse haciendo colas por más de cinco horas.



Además, descarta que haya alguna complicidad de las autoridades argentinas en este momento, “porque desde Paraguay no traen nada, llevan todo desde acá con factura en mano y por lo tanto, dentro de lo permitido por la ley”. Ello, excepto cuando transportaban combustible hasta en bolsitas de hielo, como hacían algunos motociclistas que tras ser detectada esta maniobra también eso fue cesando.



De esta modalidad de tráfico ilegal está en conocimiento hasta la Secretaría de Energía de la Nación, que en junio anunció que trabajaría con el Ministerio de Seguridad para reforzar los pasos fronterizos con la Gendarmería, porque ya por entonces creían que se estarían “contrabandeando -importantes- volúmenes de combustible”, porque los precios en la Argentina fueron y siguen siendo mucho más económicos por estar subsidiados.



De hecho, el 9 de junio, como lanzamiento del operativo, Gendarmería Nacional y la Afip realizaron operativos en Puerto Iguazú para garantizar el abastecimiento de gasoil y evitar el contrabando de combustible a través de las fronteras. Luego se conocieron algunas incautaciones, que al parecer claramente fueron insuficientes.



Cómo comenzó y cómo sigue

Lo que comenzó con la comercialización en pequeños puestos improvisados, como sucedía en Encarnación o Dionisio Cerqueira -frontera con Bernardo de Irigoyen donde se ofrecían en pequeños bidones o botellas descartables de gaseosas-, se incrementó la reventa en volúmenes.



Ahora ya se ofrece nafta y gasoil de Argentina en la frontera en grandes cantidades, como sucede entre Posadas y Encarnación.



En la actualidad, durante todo el día y en especial en horas de la noche y madrugada, se produce un mayor movimiento en la frontera, tal como ocurre en Posadas, “como nunca antes”, según afirman. “Es cosa de todas las noches, pasan cientos de veces”, observan desde Migraciones respecto a quienes cruzan el puente San Roque González que une Posadas con Encarnación.



Justamente allí están asentados, con nombres y apellido, los que van y vienen. “Mañana llevo diésel común, 100 litros”, detalla uno en un grupo de WhatsApp. “Tengo 200 litros de nafta”, señala otro proponiendo precio especial “al que compra todo”. “Tengo disponible 2 mil litros de infinia diesel en Posadas”, escribe otro revendedor en otro grupo donde comunican, además, sobre los lugares donde hay nafta o gasoil en Posadas, si hay más o menos cola en la estación de servicio o en el puente. El negocio es floreciente y se concreta frente a la vista de todos.



Brasil endurece controles

La justicia brasileña encara una campaña contra la venta ilegal.

La Policía Federal de Brasil -Receita Federal- ya en abril había dado cuenta que se había recrudecido el mercado ilegal de combustibles, especialmente en las regiones fronterizas con Argentina. Por lo que se pudo saber, continuaron en los últimos días con múltiples incautaciones.



Por entonces, Mark Tollemache, auditor fiscal y delegado de Ingresos Federales en Dionísio Cerqueira, municipio de Santa Catarina, había revelado al sitio web del Instituto Combustível Legal (ICL), que el número de incautaciones había aumentado cerca de 1.400% en comparación con 2021.



Daba cuenta entonces de dos tipos de contrabando: uno de transporte en pequeños bidones y el contrabando por parte de grandes bandas, que tienen gasolineras bajo techo, con camiones cisternas de gran capacidad, que también transportan el producto de Argentina a Brasil, con distribución a Paraná, Santa Catarina e incluso San Pablo.



De acuerdo a los datos al que accedió El Territorio, estos controles se endurecieron y son permanentes en estos momentos, tal como dan a conocer los resultados de estas incautaciones del producto.



También en Iguazú

En Puerto Iguazú se mantienen las filas en las estaciones de servicio. Si bien diariamente se registra la reposición de los diferentes combustibles, la demanda es importante y constante sobre todo en las gasolineras de bandera.



El consumo de combustible por parte de los vehículos brasileños se redujo de forma considerable debido a la baja del precio del combustible en el vecino país, no obstante, el envío por agua en forma de contrabando de naftas se mantiene en alza y constantemente los revendedores realizan el trabajo de hormiga y acopio en diferentes puntos de la ciudad para luego enviar a Paraguay.



En la jornada del viernes se registró una demora de dos horas en las estaciones de servicio que contaban con combustible. La ciudad amaneció con dos gasolineras con productos. En el transcurso del día las demás estaciones recibieron reposición de casi todos los productos.

Con la información de corresponsalía Puerto Iguazú

