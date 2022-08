Representar a las raíces de los ancestros

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Desde hace más de un mes, la vida de las trece candidatas a embajadoras de la Fiesta Nacional del inmigrante (FNI) y de la Paisana Argentina se cruzaron y a partir de allí trazaron nuevas amistades con el compartir diario, entre ensayos, capacitaciones y todo lo relacionado en esta 42 edición.



Todas las candidatas coinciden que la fiesta es para reencontrarse con sus tradiciones familiares. Pero además, y sobre todo para los visitantes, la fiesta es una excusa para que puedan conocer sus descendencias inmigrantes e interiorizarse sobre gastronomía, danza y todo el color y brillo que se genera en el crisol de tradiciones que aglutina el Parque de las Naciones, en Oberá.



La actividad diaria cambió para varias participantes, entre ellas la representante de la colectividad Nórdica Yessica Marisol Lundqvist que expresó ser “estudiante de abogacía; estoy en el último año, hasta ahora venimos bien, porque estaba de vacaciones de invierno, pero ahora con la cursada, tengo que acomodar los horarios, igualmente lo voy hacer virtual y presencial”. Mientras que Ana Paula Sowinski de los polacos manifestó: “Estamos haciendo muchos talleres, una formación súper integral que recibimos todas las candidatas. Es muy provechoso lo que aprendemos y compartimos juntas”.



Por su parte, la representante de la colectividad Española, Oriana Solange Suárez Sugasti, contó que su rutina también sufrió algunos cambios: “Estoy haciendo tres carreras universitarias y con esto de representar a mi colectividad cambió muchísimo mi vida, los horarios. Es algo que estoy disfrutando muchísimo”. Nora Catherine Bys, de la colectividad Checa coincidió en que “fue un cambio muy lindo, conocí a chicas de muy buen corazón, me siento también contenida, mi colectividad está al pie del cañón, acompañándome”.



En tanto, Loren Melanie Michel representa a los suizos y resaltó la buena relación entre las representantes: “Estamos transitando este proceso todas juntas, nos estamos llevando mucho aprendizaje de todas las culturas que son parte de esta fiesta”.



Disfrutar de la diversidad

Las embajadoras de cada colectividad también hicieron hincapié en la importancia de disfrutar de la fiesta; así lo manifestó Gabriela Edith Kochizki, quien representa a Ucrania: “Tienen que venir a la fiesta para encontrarse con las culturas, tradiciones, platos típicos e idiomas”, en tanto que la alemana Maira Magalí Mosdien dijo que “la gente debe venir porque es una hermosa experiencia, hay muchas actividades, mucha cultura para conocer, es como recorrer muchos países en un solo lugar”.



“Vivir la fiesta, disfrutarla, conocer un poco de cada colectividad, su cultura, su historia, sus tradiciones, pueden ir probando lo que hay en cada colectividad, es una experiencia única”, coincidieron Analía Belén Duarte, representante de los brasileños y su par rusa belarusa Mara Mabilia Melo.



“Para mí, la fiesta significa una mezcla de culturas impresionante”, señaló la representante italiana Ivanna Yahel Gava, mientras que Laura Agustina Lasa, de la colectividad paraguaya sumó que “la fiesta para transmite un clima de magia y unión”.



Las chicas además viven la actividad de una manera particular, “este año creo que lo voy a vivir de otra forma, en la colectividad me trataron muy bien desde el primer día, con mucho cariño”, dijo Noelia Prohuday de los portugueses.



La representante francesa Maria Sofia Floralt comentó: “La fiesta es un crisol interminable de tradiciones, música danza, con propuestas variadas”.



Fiesta renovada

La 42ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante será del 1 al 11 de septiembre en el Parque de las Naciones de Oberá.



A pesar de los contratiempos que obligaron a modificar la grila de artistas por los problemas cambiarios del país, el evento se augura con una vuelta triunfal tras dos años de pandemia y restricciones.

Rusherking, una de las apuestas más convocantes de la fiesta.

Entre los artistas más convocantes para los espectáculos dentro del anfiteatro Norguss Jacob, están Marcela Morelo y Rusherking por un lado; además en la noche temática de estilo brasileño, se espera una gran convocatoria con Gurías Gauchas y la banda local Bate Coração.



En tanto, esta semana se comunicó que Carlos Baute y San Marino cancelaron todas las giras por Argentina debido a la imposibilidad de girar divisas y por ende, quienes hayan comprado entradas podrán pedir su devolución. Desde mañana y hasta el 19 de agosto, si la persona compró la entrada por la web o por teléfono, debe contactarse con la empresa 1000tickets y si hizo el pago en efectivo en las oficinas de la Federación de Colectividades, debe asistir a dicho lugar en horario comercial y pedir el dinero de vuelta.



Además, hoy también vuelve la competencia con los Grandes Juegos del Inmigrante. Habrá actividades deportivas y recreativas que desde siempre unieron a la comunidad. Así, este año volverán algunas disciplinas que se habían dejado de realizar a causa de la pandemia, como la piraguada o raid náutico, el tenis de mesa y el ajedrez; y además, actividades recreativas como la loba, el jenga y el truco.



Estas tres últimas serán las primeras disciplinas que abrirán la jugada hoy en el Parque de Naciones.