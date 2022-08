El rescate de la cueva Tham Luang llega a la pantalla de la mano de Ron Howard

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:00hs.

El actor y realizador estadounidense Ron Howard, ganador del Oscar a la mejor película y dirección por su recordada Una mente brillante, regresa nuevamente al género histórico y biográfico con 13 vidas, película protagonizada por Viggo Mortensen y Colin Farrell que retrata el recordado rescate de doce adolescentes y su entrenador de fútbol de las cuevas tailandesas de Tham Luang en 2018, y que ya puede verse en la plataforma Amazon Prime Video.



“Cuando tuve la oportunidad de leer el guion, me di cuenta que no sólo tenía todo lo que yo recordaba, sino que además sugería muchos más niveles y dimensiones a la cuestión del heroísmo, a las personas involucradas, y además había sorpresas”, explicó en conferencia de prensa el cineasta en relación al libreto escrito por el británico William Nicholson.



Sobre su llegada a la producción, Howard comentó que había estado al tanto del caso y que se trataba de una oportunidad creativa muy buena: “Fue uno de esos momentos tremendos e inolvidables, y sentía que podía hacer algo muy visceral, que esta versión ficcionada de un hecho real lo podía volver más interesante, que interpelara los nervios de la audiencia”.



Conocido por llevar a la pantalla grande, con su buena cuota de dramatismo y emoción, otros hechos y personajes históricos como en Apolo 13 (1995), Frost/Nixon: La entrevista del escándalo (2008) y Rush: Pasión y gloria (2013), el realizador decidió tomar entre manos este reciente evento ocurrido el 23 de junio de 2018 en las mencionadas cuevas, ubicadas en la frontera con Myanmar.



El recordado rescate

Todo comenzó cuando parte del equipo de fútbol juvenil Jabalíes Salvajes se adentró en el sistema de cavernas para festejar el cumpleaños de uno de ellos, pero las repentinas y fuertes lluvias y vientos monzones comenzaron a inundar el lugar y dejaron atrapados a los doce chicos, de entre 11 y 16 años, y a su entrenador de 25 en el interior.



El rescate, del que participó el gobierno tailandés junto a un total de mil rescatistas, buzos especializados, policías y otras unidades de emergencia del Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Japón y China, se transformó en un episodio desesperante y que mantuvo en vilo a la prensa internacional que duró más de dos semanas, hasta el 10 de julio siguiente, cuando todos fueron extraídos de las laberínticas cuevas.



En 13 vidas, Viggo Mortense y Colin Farrell, junto a Joel Edgerton, encarnan respectivamente a los buzos británicos Richard Stanton y John Volanthen y al médico anestesista australiano Richard Harris, quienes se transformaron en figuras cruciales del operativo, que tuvo momentos de altísimo riesgo y tensión cuando el nivel del agua dentro de las cuevas subía o bajaba repentinamente y complicaba la movilidad y las chances de supervivencia de los involucrados.



“Tenía experiencia trabajando en proyectos basados en eventos reales, pero sabía que hacer una película muy personal y emocional sobre el caso podía dar una versión muy extrema del tipo de filmes que más me gustan, los que prueban que los resultados más impresionantes no están en la ficción, y que cuando las personas trabajan juntas pasan cosas increíbles”, explicó Howard en ese sentido.



Y agregó: “El drama en la cueva iba a ser muy cinemático, y las actuaciones daban una oportunidad de ser muy enfocadas. Además, un gran porcentaje de esta historia tenía que ser contado desde Tailandia Había mucho valor de entretenimiento y mucho poder narrativo si hacíamos todo eso de la manera correcta”.