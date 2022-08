Desgarradora carta de Juan José Camero: “La niebla cubrió mis ojos”

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Alejado de la actuación desde el 2013, luego de su último protagónico en la célebre película del director de cine Ariel Broitman, La vida anterior, Juan José Camero se refirió al difícil momento de salud que lo aqueja. A través de un emotivo relato que compartió en las redes sociales, explicó que tiene un tipo de ceguera y detalló que realizó varios tratamientos para evitar que el problema empeore. “Cuento solo con un 10% de capacidad de visión”, sostuvo.



En el último tiempo, el actor incursionó en las plataformas virtuales con el objetivo de mantener contacto con sus seguidores. Si bien hoy en día no suele hacer apariciones públicas, tiene fanáticos de todas las generaciones desde el día en el que se volvió reconocido en 1975 por su participación en el clásico de Leonardo Favio Nazareno Cruz y el Lobo. A partir de allí, aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron y también demostró su versatilidad como artista luego de formar parte del ciclo Reality reality (2001), donde reflejó todo su carisma.



A sus 78 años, y tras mantenerse ocupado por varias décadas, eligió un camino de tranquilidad. Sin embargo, reveló que hay un tema sensible que no le permite sobrellevar su vida como quisiera.



“A mis amigas y amigos, a todas aquellas que me recuerdan. Trataré de ser breve y explicarles como mejor pueda. Lo cierto es que fui demorando la decisión de compartir mi actual realidad”, introdujo en un texto que compartió en su cuenta de Facebook, junto con foto. En esa línea, admitió que no es fácil hablar del asunto: “No quiero que esto conlleve la más mínima pretensión de agobiarlos, nada más lejano, solo me es necesario porque mi alma me dicta hacerles esta confesión que desde ya me cuesta. Espero que comprendan el verdadero sentido y el motivo que me lleva a hacerlo”.



“Quizás muchos ya lo han advertido, dada mi dificultad para escribir y las veces que me veo obligado a corregir. No sé por qué me dilaté en revelar esta verdad, ni tampoco por qué hoy, y no antes, me decido a hacerlo. Lo que sí es que no lo comparto como un hecho que deba despertar piedad o tristeza. Quizás, la decisión está gestada por mi esencia de lealtad y sinceridad con todos aquellos seres humanos con los que de alguna manera me relaciono”, continuó.



Con ese escenario, finalmente reveló qué es lo que padece y los inconvenientes que le genera en su rutina diaria: “La niebla cubrió mis ojos. A otras personas les suceden otras cosas, a mí me tocó esto. No puedo leer ni escribir como antes lo hacía. Intenté todo lo que se puede hacer hasta el momento, desde hace años. Cuando comencé con esta dificultad, la transité con la esperanza puesta en un sinfín de tratamientos, pero no prosperaron”.



Por otro lado, y con el objetivo de despejar dudas e inquietudes con respecto a su problema de salud, afirmó: “Debo decir que mi ceguera no es total, no necesito palpar un rostro para saber cómo es. Puedo andar por mi casa sin tropezarme y asomarme a la ventana y divisar, aunque borrosamente. Los regalos de la naturaleza también puedo verlos, recojo con cuidado los benditos frutos del limonero que un día planté en el fondo de la casa donde habito”.



Acto seguido, precisó que tiene ceguera, un tipo de discapacidad sensorial que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista.



“Los innumerables y competentes profesionales a los que consulté, a quienes les agradezco por su esmerada y profunda dedicación, determinaron y coincidieron en que cuento solo con un 10% de capacidad de visión, que es casi, y lamento decir esto, una semi-ceguera. La patología se llama maculopatía bilateral, es cierto, lo asumo y lo comparto con ustedes. No siento ser el paladín de la desdicha, ni tampoco el abanderado del dolor humano”, aseveró.



Hacia el final de su relato, utilizó una frase que escribió José Saramago en una obra que publicó en 1995 para dar una reflexión: “Como él diría, ‘hay mucha ceguera en el mundo y este mal se extiende’. Claro que esta no es solo una ceguera física, o al menos no solamente pienso que no estamos en un mundo en el que usamos la razón de forma racional. La usamos para, por ejemplo, llegar a la luna, pero somos incapaces de usarla para llegar a los otros seres humanos, a quienes, finalmente, son el universo más cercano y verdadero que tenemos”.



Tras su emotivo descargo, concluyó: “Infinita gratitud por leer esto que no me fue nada fácil confesar. Espero que reciban de mí un fuerte y sincero abrazo, Juan”. A raíz de su posteo, cientos de personas le dejaron comentarios de apoyo.



Tal fue la repercusión del texto que Camero realizó una segunda publicación en la que les agradeció por todos los mensajes. “Me emociona tanto el afecto y respeto, sobre todo por comprender la veracidad de mis palabras”, manifestó.