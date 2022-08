El Congreso se pondrá en acción tras los anuncios de Sergio Massa

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:02hs.

El miércoles pasado el flamante ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció un conjunto de medidas tendientes a estabilizar la crisis económica que atraviesa el país y muchas de esas propuestas están contenidas en proyectos de ley que se encuentran con distinto grado de avance en el Congreso.



Por eso, los anuncios de Massa tuvieron eco en los diferentes espacios políticos que conforman el parlamento argentino, que viene con escasa actividad en los últimos meses y que se activará la semana próxima con distintas reuniones en las que comenzarán a calentar los motores para largar la carrera de mitad del año.



Durante el discurso del miércoles pasado, Massa dijo que “habrá una convocatoria al Congreso, para pedir el rápido tratamiento de las leyes que benefician en términos impositivos a la construcción, la biotecnología, la agroindustria y la industria automotriz, porque son grandes generadores de empleo y crecimiento”.



Esos cuatro rubros mencionados por el flamante ministro están contenidos en proyectos de ley que en su mayoría se encuentran frenados en el Senado, que comanda la vicepresidenta de la nación, Cristina Kirchner. Por eso el avance que puedan lograr esas iniciativas a partir de la semana que se inicia mañana, marcará el grado de acompañamiento que tendrá la gestión Massa de parte del kirchnerismo.



En la cámara alta se encuentran archivados los proyectos de biotecnología, de incentivo a la construcción y de industria automotriz. Ninguno de ellos figura en la agenda más urgente de ese cuerpo que en los últimos meses estuvo más enfocado en tratar de lograr la aprobación de la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la nación.



Sólo uno de esos tres proyectos cuenta con el dictamen de comisión y está en condiciones de bajar al recinto para convertirse en ley y es el referido a una prórroga de la vigencia del régimen de incentivo a la construcción.



Esa iniciativa busca estimular la construcción de viviendas en todo el país a través de la disminución de impuestos en el marco de un blanqueo de capitales no registrados para quienes inviertan en la obras de construcción.



El segundo proyecto está referido al desarrollo y producción de la biotecnología e incorpora también a la nanotecnología. La iniciativa ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados pero aún no fue tratada por ninguna comisión del Senado.



Se trata de una iniciativa que incluye un paquete de beneficios impositivos como la amortización del Impuesto a las Ganancias y devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).



La tercera de las iniciativas que reposa en el Senado está vinculada con el incentivo a la industria automotriz, que entre otros beneficios fiscales prevé 0% en derechos de exportación hasta 2031. Hasta el momento sólo hubo una reunión informativa en comisión pero de ahí no avanzó más.



La cuarta iniciativa es el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal y es la única que se encuentra en la Cámara de Diputados. Desde allí el diputado Ricardo Buryaile, que preside la comisión de Agricultura y Ganadería, anticipó que se avanzará con el tratamiento de este proyecto que busca promover las inversiones como así también incrementar la producción y las exportaciones del sector.



Para la semana que comienza mañana no hay previsiones de sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado se amagó con la intención de una sesión el jueves próximo para abordar el consenso fiscal firmado por la nación y las provincias a fines del año pasado, la aprobación de pliego de jueces y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.



Pero el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para aprobar este último proyecto y por lo tanto es poco probable que se sometan a una sesión en la que no estén garantizados los votos.



Senadores oficialistas anticiparon que en esta semana es muy probable que haya gestos políticos de desempolvar los proyectos solicitados por Massa que tienen que ver con construcción de viviendas e industria automotriz.



Moreau, con los jefes de bloque

A partir de mañana la flamante presidenta de la Cámara de Diputados de la nación, Cecilia Moreau, convocará a los presidentes de bloque para una reunión en la que se intentará definir la agenda de temas que la cámara baja encarará en esta segunda mitad del año, donde figura en primer lugar una de las iniciativas solicitadas por el ministro Massa, que es la aprobación del proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial.



El proyecto que fue enviado por el poder ejecutivo nacional en noviembre del año pasado, busca lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología en materia de semillas, fertilizantes y genética.



El objetivo que plantea la iniciativa es alcanzar en el año 2030 exportaciones por 100 mil millones de dólares y la generación de 700 mil nuevos puestos de trabajo. La iniciativa también propone otorgar un bono de crédito fiscal computable para el impuesto a las Ganancias por las compras incrementales en fertilizantes, semillas, bioinsumos, genética y sanidad animal.

La oposición pide precisiones en boca del propio ministro

Un grupo de legisladores opositores encabezados por el diputado del PRO, Gerardo Milman, solicitó a dos comisiones parlamentarias que convoquen al ministro de Economía para que informe sobre diez temas, entre los que están la liquidación de divisas para exportadores y la modificación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El pedido fue elevado ante las comisiones de Finanzas a cargo de Alicia Aparicio y de Presupuesto en manos de Carlos Heller con el objetivo de lograr que Massa concurra al Congreso para detallar la letra chica de los anuncios formulados el miércoles pasado.



Según expresa el pedido de los diputados opositores “la invitación tiene como objetivo que el recientemente nombrado ministro brinde información sobre la posible implementación de un mecanismo de liquidación excepcional de divisas para sectores exportadores, a qué tipo de cambio se realizaría en función de la transparencia pública de los acuerdos”.



Los diputados nacionales también solicitan precisiones sobre “el establecimiento de un régimen de cancelación de deudas con títulos denominados en moneda extranjera y sujetos a ley extranjera, la unificación en la regulación del control de inversiones en Comisión Nacional de Valores y la modificación del acuerdo con el FMI, suscripto por el gobierno nacional, conforme los efectos en el cambio de precios internacionales post acuerdo” entre otros requerimientos.