La provincia se consolida como un polo del diseño

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:04hs.

Ayer se realizó el Pre TRImarchi en Posadas, una versión acotada del tradicional festival que se celebra todos los años en Mar del Plata y reúne a los mayores referentes del diseño gráfico nacional e internacional. A partir de las 10 se dio la apertura a cargo de, Pablo Pacheco, su cofundador en la Villa Cultural La Estación ubicada en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas.



El evento contó con un cronograma que se extendió hasta las 21.45, en el que se sucedieron disertaciones de exponentes del diseño a nivel país como George Manta, Diego Roa y Coco Cerrella, así como representantes locales como Jositux. Al mismo tiempo participaron 40 artistas visuales de la región, así como músicos y DJ. El evento fue organizado por Misiones Diseña dependiente del Parque Industrial y de la Innovación de Posadas.



El Territorio se acercó a la convocatoria y dialogó con Patricia Laslo, a cargo del emprendimiento Plasmar Serigrafía. “Nosotros realizamos arte serigráfico con tinta al agua, que es ecológica, utilizamos papel y tela como soportes. Estamos con el proyecto desde hace 12 años, nuestra idea es representar personajes mitológicos de la cultura guaraní”.



Y agregó: “El TRImarchi es un movimiento súper reconocido en el ambiente, es un entusiasmo enorme. Me encanta que vengan a Posadas, siento que estamos muy bien vistos y me gusta que nos tengan en cuenta”.



Por otra parte, compartió su experiencia con este medio, Luz Altamiranda, del proyecto Pueblo Estudio de Chaco y dijo: “Estamos muy contentos de poder participar, es un evento muy importante, traen disertantes de enorme trayectoria y es un hermoso espacio para conocer gente del Litoral y empaparnos de conocimiento”. Sobre su propuesta destacó: “Empezamos en 2018, hacemos sublimación en remeras y bolsos de mano con motivos de nuestra cultura regional”.



Cabe destacar que en esta primera oportunidad se realizó una convocatoria a artistas misioneros para que concursen por un voucher (viáticos, estadía y pasajes) para asistir al megafestival de la ciudad costera argentina que se realizará el 14, 15 y 16 de octubre.



Asimismo George Manta, artista marplatense de 46 años, que se dedica al diseño de poster, contó que empezó hace más de 15 años, pero desde niño naturalmente diseña. “Estoy en TRImarchi desde hace mucho tiempo, uno de los objetivos es venir a invitar a todos a que vayan a vivir el evento en Mar del Plata, pero para aquellos que no pueden ir allá quisimos traer un pedacito para que puedan ver cómo es”.



Sobre el festival marplatense

El TRImarchi es un festival que se celebra hace más de 20 años en la ciudad de Mar del Plata, comenzó como un evento autogestivo y con el tiempo se transformó en el evento de diseño con más convocatoria de Latinoamérica.



Se realiza en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas y cada año convoca a más 6.000 diseñadores de todas partes del mundo para vivir tres días de conferencias, talleres, exhibiciones, fiestas e intercambio creativo.

Pablo Pacheco, creador del TRImarchi.

Fue fundado por Sebastián Valdivia y Pablo Pacheco, quienes se conocieron mientras estudiaban diseño gráfico en la Escuela Superior de Artes Visuales Martín A. Malharro. Pacheco habló en la apertura del Pre Trimarchi en Posadas y rememoró: “Al comienzo no habían redes sociales como ahora, Fecebook recién estaba empezando. Así que íbamos con varios flyers, que conseguimos de canje con una imprenta en Mar del Plata, a tocar las puertas de las aulas en las facultades de diseño de Buenos Aires y transmitir el mensaje a los estudiantes”.