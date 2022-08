Caperucita Roja versionado por Carlos Martínez Gamba

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Este popular relato pertenece al folclore europeo, recopilado primero por Charles Perrault en 1697 en el libro Cuentos de mamá Ganso, y luego por los hermanos Grimm en 1812. Los personajes principales (la niña y el lobo feroz) aparecen en el segundo acto de La bella durmiente de Chaikovski, además en infinidad de adaptaciones en libros, en teatro y en cine. Hay adaptaciones al género de terror, en videojuegos y comics. Es una historia que la mayoría de los chicos de todo el mundo conocen.



Neaconatus presenta la interpretación en guaraní escrita por Carlos Martínez Gamba, que está en el libro Toguekuí Yvyáty, que podría entenderse como Colinas de Otoño. La hemos traducida con la colaboración del doctor Arnaldo Petroff de Puerto Rico.



El autor de esta versión, Carlos Martínez Gamba, hizo una traslación del viejo cuento y lo adaptó a la región. Aquí no hay lobos, por eso eligió al zorro. El poeta solo escribía en guaraní, por lo tanto pedimos disculpas a su memoria y a su intención preciosa de mantener su lengua. Queremos observar que el guaraní no es un idioma sencillo, el significado de los términos depende del contexto, del sentido de la frase. Seguramente no iba a quedarse tranquilo con esta traducción, pero lo intentamos para difundir su obra. Agradecemos a sus hijos el permitir su publicación.

Alberto Szretter

Szretter es médico de profesión, reside en Puerto Rico. Tiene publicados libros de cuentos y novelas. Blog: Neaconatus

KapersuÄ«ta rróxa (Iñakāhoja Pytāmiva)



Kaperusita, ku michÄ«véva



Che irÅ«mimíguí, ¿mamópa oime?



Ka´aguy ymáme, tape po´íre, i-



Jaryi andúvo,oho ha´e.





Cháke, ka´aguype, oime iñarōva



Aña rymbánte, ku Aguará,



Isy he´ivo omoÄ« ijyváre



Henyhētéva ajaka jegua





-Ani mba´ékenacheñe´Ä“´andúiri



Ha nde rapérenteke ema´Ä“…



Ha Aguaráje ohendupáva



Pytāmi Aópe ñemoñe´Ä“.





Aguara péina itenondéma



Ha Jaryi róga kotyo oñani



“Tuh tuh tuh…!”, okē ombotáma



-Chénteko hina- he´i po´i.





-¿Ha ndépa máva?- Neremiairōnte



Kóicha guaiguime ombotavy.



-Eike, eikéke; okē ndaillávei



Aguara opáma hendysyry.





Aguara oikévo, guaigui hupápe;



Nipo hasy ha iñakānundu.



Ha opo hi´ári tāi pururÅ«me



Ha Jaryimime Aguara ho´u.





Opaichavévo, nahyguatāiri



Kaperusitape ho´use;



Oñemolénte, iñakāreguáma,



Ha tupa akúpe oñemoinge.





Mitā hekópe, Ao Pytāmiva



Guyra mimi ndie oñombojaru



Oikuaa´yva, ijaryiópe



Ta´arōme oÄ«va, AguarahÅ«.





Kaperusita, Pytāmi Aóva,



Hemibijokuáigui imandu´a



Py´atytyipe oho ka´aguyre, o



Veráva ohóvo ijao pytā





“Tuh, tuh, tuh…!” okē ombotáma



-Okē ndaillávei, che remiarirō-



PytÅ«ma hina… Kaperusita



Ombotavyva Aguara ñaró





Oporandúma Pytāmi Aóva



-Okakuaa vaícha ne nambi



-Ahenduségui upe eréva,



Ombohováinte mba´evai.





Tuicha itereíngo upe nde juru



Eju mba´éna torohetÅ«…



Ípukuetépa ā nde jyva…



Eju mba´éna toro´añuā…





Ha upeéicha ohóvo…Ao Pytāmiva



Tāi guasuetére oporandu



“Ha ro´uségui…!” Aguara he´íje



Ha Kaperusitapema ho´u





Kaperusita, ku michÄ«véva



Che irÅ« mimígui, mamópa oho



AguarahÅ«va, aña rymbánte



Pytāmi Aópe omokokō





Kaperusíta jehayhuetére



Péina ajoráma che jahe´o…



Pejerekóke AguarahÅ«gui



Ho´usetéva mitā ro´o

Caperucita Roja



Caperucita la más pequeña



De mis amigas, ¿en dónde estás?



está en el monte por el sendero



con la abuela ella se fue.





Cuidado en el monte está el malo



la mascota del diablo, ese zorro



le dijo la mama poniéndole



en el brazo la canasta llena.





No dejes de escucharme:



solo mirá tu camino.



Mientras el zorro estaba escuchando



las advertencias de la madre.





El zorro ya se adelantó



a la casa de la abuela



“Tum, tum, tum…!” golpeó la puerta;



-Soy yo nomás- habló finito.





-¿Quién sos?- preguntó



la abuela engañada.



-Entrá, que la puerta no tiene llave



El zorro ingresó muy contento.





El zorro entró en la cama de la abuela



que estaba enferma y con fiebre.



Saltó arriba y con ruido de dientes



a la abuela se la comió.





Pero no quedó satisfecho



la quería comer a Caperucita;



se puso el anteojos,



y se quedó en la cama tibia.





Como toda criatura, la niña



se puso a jugar con un ave,



no sabe que en el lugar de la abuela



a está esperando el zorro negro.





La niña de caperuza roja



se acordó su deber



apurada por el monte se fue



hasta la casa de su abuela.





“Tum, tum” la puerta está sin llave



Se me hizo de tarde, dijo



Caperucita, está oscureciendo;



era engañada por el zorro malo





Mientras la niña pregunta



por qué está la oreja tan grande



para escucharte mejor



le contestó él, tan feo.





Tu boca es demasiado grande



acércate que te quiero besar…



Es muy largo tu brazo…



vení que te voy a abrazar…





Y también le preguntó



por qué los dientes grandes.



“Para comerte mejor”



le dijo, y se la comió.





Caperucita, la más pequeña



mi amiguita dónde se fue



el zorro negro, mascota del diablo



a la vestida de rojo se la tragó.





Por la ausencia de Caperucita



el mundo se desató llorando.



Por eso hay que tener cuidado



del zorro que quiere la carne de niños.