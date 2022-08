Robó en la casa de una maestra y quedó filmado por las cámaras de seguridad

sábado 06 de agosto de 2022 | 17:52hs.

Este sábado, Viviana Ruiz, una maestra de grado que reside en el barrio El Ceibo de Jardín América se dio cuenta que no estaba el secarropa en su casa y al mirar las cámaras de seguridad que tiene en su domicilio, se percató que un joven fue quién se llevó el elemento e hizo la denuncia en la comisaría local.

"Hoy a la mañana entró a robar el muchacho, puse a lavar ropas a pesar de la lluvia, cuando quise buscar el secarropa para centrifugar me di cuenta que no estaba", dijo Ruiz y añadió que "las cámaras filmaron todo lo sucedido, realicé la denuncia porque no sé quién es el ladrón y lo voy a escrachar por todos lados porque es la única forma que cortemos con esto".

Incluso la docente precisó su deseo. "Quiero que la gente se cuide cuando ve a este sujeto, tengo broca e impotencia porque me tengo que esforzar trabajando, sé que es una pavada lo que me robó pero cuesta conseguir las cosas hoy en día".

Ruiz hizo la denuncia en la Comisaría de Jardín América, presentó las filmaciones de las cámaras de seguridad, como así también la captura de pantalla en que se ve al joven mientras caminaba con el objeto robado.