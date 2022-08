Buscan intensamente a dos adolescentes de Santa Ana

sábado 06 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Dos familias de Santa Ana buscan intensamente a dos adolescentes amigas y compañeras de escuela que llevan desaparecidas, una de ellas hace casi un mes y la otra desde el martes.



En los días de sus respectivas desapariciones, según testigos, fueron vistas circulando por la ciudad con un joven mayor de edad que está implicado en la búsqueda.



Luciana Milagros Andrade (15) y Yaquelin Noelia López (15) son compañeras de escuela que, según sus familiares, se fueron de sus respectivos hogares de forma voluntaria pero los días de ausencia se prolongan y la preocupación aumenta.



En búsqueda de respuestas por parte de las autoridades, durante la tarde de ayer, familiares y allegados realizaron una movilización por las calles del pueblo.

Luciana Milagros Andrade (15).



En el caso de Andrade fue vista por última vez el 8 de julio en el barrio San Pantaleón de la localidad de Santa Ana vestida con el uniforme escolar. Llevaba puesta una remera de educación física de color gris, una pollera del mismo color, zapatos escolares y una mochila.



Según comentó a El Territorio Fabiana (33), madre de Luciana, la progenitora realizó la denuncia hace pocos días porque previamente creyó que la encontraría por sus propios medios o que la niña volvería.



“Empecé a buscar por la familia, por la gente conocida y pensé que podía encontrarla sin denunciar, que iba a volver pero no vino más”, explicó.



Han pasado casi 30 días y las versiones son varias pero lo que la madre asegura es que se fue con Maximiliano Benítez (23), un vecino con quien Luciana mantenía una relación de noviazgo, la cual no era aceptada por la progenitora.



En este contexto, Fabiana aseguró que Luciana “nunca dijo nada de querer irse o sino le iba a cuidar más. No tenía celular, yo le daba el mío pero la tenía controlada”.



La joven no se llevó pertenencias ni dinero y es por esto que la madre refirió que “capaz se fue con la ayuda de alguien”.



Por otro lado, diversas versiones llegaron a los oídos de Fabiana y una de ellas es que el día que desapareció fue vista con el muchacho. La mujer comentó que no tiene una buena opinión de Maximiliano y que lo conoce desde hace alrededor de cinco años porque es vecino del barrio San Pantaleón.



Aseguró que consultó a la familia del joven sobre su paradero pero nadie le dio respuestas. “No le dejé que esté con él y por eso se fue”, aseveró y, al tiempo, agregó: “Tengo fe de que (Luciana) va a aparecer bien”.



En cuanto a la búsqueda, la mujer comentó que realizó la denuncia y que, a causa de que Benítez tiene familiares en Candelaria, “están llevando adelante un trabajo en conjunto con los comandos de Posadas y Santa Ana porque se calcula que está entre Candelaria y Corrientes”.

Yaquelin Noelia López (15).

Por otro lado, la ausencia y búsqueda de Yaquelin Noelia López (15) lleva ya cuatro días y su familia tiene una versión parecida al caso de Luciana en cuanto al supuesto muchacho que circulaba con ella antes de que fuera vista por última vez.



En conversación con este matutino, Gisela, la hermana de Yaquelin, expresó que la adolescente salió de su casa el martes a las 12.10 con destino a la escuela pero nunca llegó. En ese sentido, realizaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la localidad.



“La vieron parada en el SUM (Salón de Usos Múltiples) de Santa Ana como esperando a alguien. Vino el muchacho y un remís les llevó a la parada”, comentó y agregó sin más detalles: “el remisero ya testificó”.



Otros testigos relataron que vieron a Yaquelin con el muchacho, cerca de las 13, en la parada del colectivo que se dirige a Posadas pero hay sospechas de que bajaron antes y que se encuentran en Candelaria.



Es por esto que la mujer comentó: “Pedimos cámaras en Candelaria porque el muchacho estaba ahí pero nadie nos ayudó en la comisaría de Candelaria cuando pedimos las grabaciones”.



Explicó que, si bien tienen algunas pistas, necesitan imágenes que les permitan “una base sólida” para tener dónde buscar.



En cuanto al supuesto acompañante mencionaron el mismo nombre: Maximiliano Benítez. Sin embargo, aseguró que no lo conocen y sólo saben que es novio de Luciana, “su compañera de escuela con la que se juntaban a hacer las tareas”.



Como en el caso de Andrade, los integrantes de la familia de López creen que se pudo haber ido de la casa por voluntad propia “porque llevó una calza, una remera y el cepillo de dientes”.



“Se están moviendo pero no hay nada, ninguna novedad”, refirió Gisela a la búsqueda de los uniformados.



Las autoridades policiales, por su parte, manifestaron que ante cualquier información sobre el paradero de las adolescentes se pueden acercar a la dependencia policial más cercana o llamar a las líneas gratuitas 101 y 911.