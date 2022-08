El Xeneize necesita confianza

sábado 06 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Boca, de andar tambaleante en la Liga Profesional (LPF), recibirá hoy a Platense en la continuidad de la 12ª fecha en el que intentará recuperar su mejor versión, la que mostró durante el primer semestre cuando fue campeón del torneo doméstico.



El encuentro va desde las 21 en la Bombonera, será arbitrado por Yael Falcón Pérez, con Jorge Baliño a cargo del VAR, y televisado por Espn.



El Xeneize ganó cinco partidos y perdió seis, el último con goleada incluida en Paraná ante Patronato (3-0), lo que profundizó una serie negativa que comenzó con la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Corinthians, luego siguió el despido del DT Sebastián Battaglia y más tarde la salida traumática del capitán Carlos Izquierdoz.



La baja de Izquierdoz, quien se marchó al Sporting de Gijón, de la segunda división de España, sumada a la lesión que sufrió Marcos Rojo, profundizó los serios problemas defensivos de Boca, con malas actuaciones del peruano Carlos Zambrano y del regresado Facundo Roncaglia.



El entrenador Hugo Ibarra, confirmado al frente del plantel al menos hasta fin de año, hizo hincapié durante la semana en el sistema defensivo e intentará corregir fallas con el ingreso de Agustín “Gusa” Sandez por el colombiano Frank Fabra, aunque la mejora llegará cuando eleven su nivel Zambrano, Roncaglia y el otro peruano del equipo, Luis Advíncula.



El Negro mantendrá en el arco a Agustín Rossi, una de las figuras del equipo que durante la semana no llegó a un acuerdo para renovar su contrato que expirará el 30 de junio de 2023, e insistirá con Juan Ramírez y el paraguayo Oscar Romero pese al bajo nivel exhibido por ambos en Entre Ríos.



Enfrente estará Platense, que tiene 18 puntos y apenas perdió un partido.



Juegan el puntero y la Academia

Hoy también se vivirán otros cuatro partidos más que interesantes, entre los que destacan Barracas-Racing y Arsenal-Atlético Tucumán.



Precisamente la Academia, uno de los candidatos al título pese a que no lo refleja en el campo de juego, visitará a un equipo cuestionado por haber sido favorecido por algunos fallos arbitrales.



Barracas hará de local en el estadio de All Boys, el Islas Malvinas, ubicado en el barrio porteño de Floresta, desde las 15, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisado por Espn Premium.



Racing no logra concretar una serie de victorias que avalen su rótulo de candidato a ganar el torneo, ya que cuando parece que el equipo de Fernando Gago puede despegar y acercarse a la cima.



Allí el puntero Atlético Tucumán visitará al Arse desde las 13 en el estadio del Viaducto, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Fernando Espinoza.



El Decano está invicto en el campeonato y con 25 puntos liderando con comodidad y margen suficiente para cerrar la fecha en esa condición.



Ganó el Lobo

Por otra parte, Gimnasia (LP) no detiene su rumbo y anoche, en el arranque de la fecha, derrotó 2 a 0 a Godoy Cruz en el Bosque Se trata de un resultado vital, determinante, que lo deja a tan solo un punto del líder.



El Lobo se impuso con goles de Brahian Alemán, de penal a los 14’ del segundo tiempo, y de Nicolás Contín sobre el final, a los 49’.

Rumor fuerte

El Consejo de Fútbol de Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza, comenzó a realizar averiguaciones por un arquero en el caso de que Rossi -foto-no continúe. Y una de las opciones que se presenta es Sergio “Chiquito” Romero, quien está sin club mientras viene de recuperarse de una lesión. Como para alimentar aún más esa posibilidad, el misionero estuvo el jueves en el predio de Boca en Ezeiza. Lo que no está claro es por qué fue. Fuentes cercanas al club analizan dos opciones: que fue a escuchar una propuesta formal de parte de Riquelme para sumarse al Xeneize o que lo hizo para agradecer por el interés mostrado. Chiquito tiene 35 años.