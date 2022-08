Realizan primer foro para combatir la violencia en el ámbito escolar

sábado 06 de agosto de 2022 | 1:00hs.

A partir de diversos hechos de violencia que tuvieron como protagonistas a estudiantes secundarios de la Escuela Normal Superior N°5 de San Ignacio, el establecimiento se propuso realizar, este lunes desde las 13.30 un foro para debatir la temática entre docentes, alumnos y autoridades.



Del evento participarán unos 220 alumnos del turno tarde y el lunes será la primera edición. El foro se denomina “La no violencia” y se abordarán tres temáticas de violencia: familiar, escolar y redes sociales.



En diálogo con El Territorio, Norma Lugo, docente de filosofía y una de las impulsoras de la actividad dijo: “Desde el primer momento se pensó de manera conjunta, con los demás miembros de la escuela, y surge a partir de observar los vínculos entre alumnos. Nosotros lo tomamos al proyecto como una prevención de posibles acciones futuras, en cuanto a la violencia. Lo que se busca es resignificar miradas sobre lo que nos está pasando”.



Y agregó: “El trabajo previo al evento está conformado por tres comisiones que están a cargo de docentes y de coordinadores de alumnos, cada grupo tendrá el acompañamiento de cinco asesores que ya están trabajando la temática sobre la que va a exponer el grupo el lunes”.



El espacio resulta innovador y viene a trabajar una temática global, como es la violencia, entre las que se destaca el bullying en el ámbito escolar. Surge como una propuesta particular en un marco institucional, pero puede ser escalable a otras escuelas de la ciudad e incluso de la provincia, dado que es una problemática sistémica.



“Esta es una experiencia puede servir para tratar la misma temática en la educación superior en el turno noche, porque nadie está ajeno a esta situación”, amplió Lugo.



Acerca del contexto la docente agregó: “Venimos de un proceso de pandemia, que nos dolió mucho a todos, y hay muchos alumnos que están muy golpeados por el proceso que atravesaron desde un punto de vista multidimensional, eso tiene repercusión inmediata sobre el aprendizaje”.



Según la profesora, los hechos no son aislados, ni de un sólo establecimiento, “se presentan en el alumnado en general en todas las escuelas en las que yo doy clases, por eso es necesario hacer un trabajo de inclusión y abordaje”. Sobre esto se involucró al decir, “Como docentes sentimos esa obligación de comprometernos con los estudiantes en sus trayectorias, para entenderlos mejor en sus actos y que ellos tengan la oportunidad de reflexionar”.



Asimismo Marcelo Benítez, docente de la escuela, contó que “nos juntamos entre los colegas de la escuela en la biblioteca y surgió la idea del foro, van a participar los alumnos de 3°, 4° y 5° de la escuela del turno tarde, es decir, los tres últimos años”.



“La idea es a partir de esta primera experiencia, que el centro de estudiantes del colegio realice una encuesta, para que de ahí en adelante los estudiantes puedan transmitir las temáticas que quieran trabajar”, desarrolló Benítez.



Hay que tener en cuenta que la Escuela Superior Normal N°5 es el establecimiento con más asistencia de San Ignacio y allí se combinan diversas experiencias de la comunidad, tanto de zonas urbanas como rurales.



Por otra parte Sonia Dutto, directora suplente de la misma escuela manifestó que “los estudiantes están muy movilizados con estas temáticas, más ahora en períodos en los que la difusión por redes sociales está tan presente y muchos hechos de violencia se viralizan rápidamente”



“Nosotros tuvimos unos episodios de violencia entre estudiantes, que desde la institución pudimos, rápidamente, suplir para que no pase a mayores. Pero nos pareció sumamente positivo no dejar que situaciones así se repitan y poder aportar un evento de valor a los estudiantes para que se entiendan a ellos mismos en su prácticas y que la escuela sea un espacio más sano”, detalló la directora suplente.

Modalidad

Para realizar el foro la institución elaboró un detallado cronograma, para el que se habilitó un cambio de horarios curriculares durante el turno tarde, a los fines de que todos puedan participar.



Cada grupo de alumnos serán divididos en tres conjuntos, según su color contarán con cinco alumnos expositores, varios docentes asesores y el resto del alumnado y participarán en: grupo verde (violencia familiar), grupo rojo (violencia en la escuela) y grupo amarillo (violencia en las redes sociales).



Cada uno de los tres grupos realizará la exposición en el salón de usos múltiples (SUM). Esta tarea la van a realizar los cinco alumnos expositores con las estrategias elegidas y preparadas para la exposición. Cada grupo pequeño dividirá tareas para la exposición final en el SUM con: dramatización, afiches y ejemplos personales.