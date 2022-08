Presentaron certificados truchos y fueron apartados de su cargo

sábado 06 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Una médica endocrinóloga de Posadas denunció la utilización de certificados médicos falsificados con su sello y firma. Fue alertada por el área de Salud Laboral del Consejo General de Educación de Misiones (CGE), que activó una investigación por la cual se apartó de sus cargos a dos docentes involucrados.



Gaspar Argüello, director del área de Salud Laboral Docente del CGE, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y destacó: “La investigación surgió por parte nuestra, esos certificados llegaron vía online a nuestro Servicio de Salud Laboral y observamos que esta era apócrifa”.



“Entonces iniciamos la investigación comunicándonos con la doctora que presuntamente había realizado su certificado y ella nos confirmó que no era su letra, ni firma y el sello estaba borrado o tachado”, relató el directivo. Ambos docentes habían presentado certificado médico por licencias de 48 y 72 horas.



“Le pedimos que haga la denuncia policial porque eso es un delito federal y con esa denuncia nosotros iniciamos los trámites sumariales dentro del Consejo General de Educación en el área legal y por supuesto rechazamos la licencia, no la otorgamos y se inicia el trámite dentro del área de salud laboral”, explicó.



Argüello destacó además que este tipo de cuestiones tiene ciertas características: “Antes se daba el certificado personalmente, después de la pandemia modificamos un poco el mecanismo porque empezamos a utilizar la vía online y para las licencias cortas eso quedó porque tenemos mucha demanda. Por eso administrativamente lo que implementamos fue el análisis de cada uno de esos certificados. Cuando vemos algo anormal iniciamos la investigación”.



“Los docentes que estaban involucrados, como cometieron un delito federal, se quedaron sin sus puestos de trabajo. La primera parte de la investigación la hacemos nosotros, nos ponemos en contacto con el profesional, en general hace la denuncia policial y a partir de ahí esto va al área legal del Consejo de Educación que termina con una sanción que implica dejarlo sin el cargo, como sucedió en este caso”, destacó.

Se encuentran entre 5 y 10 al año

El encargado del área de Salud Laboral refirió que anualmente llegan a tener entre cinco y diez casos certificados de salud truchos, no es excesivamente frecuente pero se da.



“En el transcurso de este año ya van dos, el año pasado hubo cinco. Creo que los docentes no están advertidos de que es un delito grave hasta que lo hacen”. “La certificación pasa por un proceso que está relacionado con la especialidad de quien la eleva, pero a veces esta no coincide y nosotros también tenemos un registro con el Colegio de Médicos y lo que se hace es averiguar si ese profesional está trabajando activamente y en otras se verifica las características formales de la certificación. Las especialidades que más solicitan licenciadas cortas son traumatología y psiquiatría”, remarcó sobre uno de los certificados que señalaba dolor lumbar pero quien la firmaba era una endocrinóloga.



Así, recordó un hecho opuesto de un profesional que vendía certificados por cuestiones psiquiátricas y que por ello perdió transitoriamente su matrícula. Finalmente enfatizó que los docentes involucrados además de perder el puesto, quedan con una causa abierta por delito federal.