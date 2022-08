Amigos ruteros con un camino en común

sábado 06 de agosto de 2022 | 4:30hs.

La vida en pareja con viajes de por medio hace que crecer de manera conjunta y conocer gente de distintos lugares, sea una cuestión cotidiana. Hay un punto de encuentro para reunirse con personas que comparten similares experiencias, y hasta la posibilidad de emprender un trayecto juntos.



Este es el caso de tres parejas que se se encontraron en Posadas, de dos provincias distintas y que luego siguieron juntos por ruta nacional 12, hasta Jardín América donde ofrecen sus artesanías y continúan compartiendo desafíos e ilusiones que cumplir.



Por un lado, Rocío Vucich (26) y Lucas Barzola (27) viajaron desde Rosario, junto con su perrita Uma. “Empezamos porque sabíamos que se podía vivir de una manera más simple, sin tantas cosas materiales y queríamos enriquecernos desde otros aspectos”, contó Rocío. Asimismo que Lucas acotó: “Nos conocimos en un club donde hacíamos deporte juntos desde muy chicos’’.



El propósito de llegar a la provincia los motivó conocer las Cataratas del Iguazú. “Nos motiva conocer diferentes lugares y culturas y queremos ir al Parque Nacional Iguazú, además de recorrer Misiones que es una hermosura que no nos podíamos perder”, sostuvo Lucas. Además, mencionó que conocen 18 provincias y ahora el rumbo que tienen es hacia Brasil.



Desde la provincia de Córdoba, en tanto, ingresaron a suelo misionero dos parejas, Florencia Talei (27) y Santiago Erhardt (33) junto con su gatito Dorian, y Marcio Santolin (35) e Ivana Donato (34) en compañía de su perrito Ron.



Florencia y Santiago son de la ciudad de Córdoba, y ya conocían a la pareja rosarina, pero cuando ingresaron a tierras posadeñas se encontraron con sus coterráneos Ivana y Marcio y completaron un gran equipo viajero.



Flor y Santi empezaron el viaje después de que Santiago cumpliera sus 30 y decidiera emprender un nuevo camino. “Nos conocimos en un lugar donde trabajábamos los dos y salimos con la idea de conocer diferentes paisajes’’, detalló Florencia. A lo que Santiago remarcó: “Misiones nos pareció un lugar imperdible de Argentina, queríamos observar todo el Litoral y no nos podíamos ir del país sin pasar por acá”.



Ella es diseñadora gráfica y él es diseñador web, cambiaron rotundamente sus profesiones como para dedicarse en el viaje. “Ahora vendemos nuestras propias artesanías, las ofrecemos en los municipios y con eso pensamos costear el viaje hacia Brasil”, expresó la cordobesa.



Con similar objetivo Ivana y Marcio, oriundos de Oliva, Córdoba, empezaron a transitar rutas nacionales desde 2019.



“Queríamos cambiar de vida, ser más independientes y poder disfrutar”, apuntó Marcio mientras su compañera dio detalles de la vida compartida que llevan: “Somos novios desde la secundaria, queríamos vivir algo distinto, surgió esta idea de viajary finalmente se dio”.



“Pudimos recorrer catorce provincias, conocimos parte de Chile y Uruguay, en principio no teníamos en los planes venir a Misiones pero surgió la idea de llegar a conocer las Cataratas y la verdad que venir nos encantó, es un lugar muy lindo”, acotó Ivana y añadió: “Nosotros queremos unir Ushuaia con Alaska en un tiempo determinado, así que la idea es subir de a poco en el continente y el paso más cercano es situarnos en Brasil”. Marcio era administrativo en una empresa de transporte, en tanto que Ivana es abogada y escribana.



Ahora las tres parejas se dedican a la artesanía como para solventar los gastos del viaje y cumplir sus sueños. Rocío y Lucas ofrecen en cada comuna pulseras, tobilleras de macramé, bijouterie artesanal, piedras engrasadas y sahumerios mientras que Florencia y Santiago tienen a la venta cuadros hechos con papel, pulseras de macramé, vinilos y sahumerios y Marcio e Ivana diseñan porta cosméticos, cartucheras, yerberos, porta mates, artículos para el cabello y todo tipo de productos que pueden armar con la máquina de coser.



Con sus propios tiempos, haciendo nuevos amigos y disfrutando el viaje de la vida, estos seis jóvenes se hacen camino al andar.