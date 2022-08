Agenda cotidiana

sábado 06 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Música



Aznar. Vuelve Pedro Aznar a Posadas, el sábado a las 21.20 y el domingo a las 21 en el auditorio del Montoya. Un concierto unipersonal y de cercanía con el público.



Retro. Una noche con música del boliche del recuerdo con el invitado especial El Símbolo en vivo. Sábado en Umma (Maipú 2260).



Metal. Tributo a la H. La mítica banda de metal argentino sigue arrojando clásicos desde el escenario a un público que no para de corear sus canciones. Se trata de La H No Murió que se presentará el jueves 11 de agosto a las 22 en Umma.



Ha Dúo. El dúo multiinstrumental conformado por Hugo Fattoruso y Albana Barrocas se presentará el viernes 12 de agosto en el Galpón de la Murga de la Estación, Pedro Méndez 2260. Entradas al WhatsApp 376 4-690599.



Redondo. Se suspendió el show de Skay y los fakires en la Tierra Colorada. El ícono de Patricio Rey y sus redonditos de ricota traía sus clásicos de los Redondos el domingo 14 en Umma.



Tropical. Ángela Leiva en el Montoya: El jueves 18 a las 21:30 se presenta en el auditorio Montoya se presenta Ángela Leiva, una de las voces femeninas de la música popular argentina. En el marco de “Amor prohibido tour”, con el que recorre todo el país.



Trap. El convocante Dillom anunció que como parte de su Post Mortem tour, llegará por primera vez a Posadas, el viernes 26 de agosto a partir de las 21.30 en Umma. Entradas en boletería del predio y en Pitter 24 hs (3 de febrero 2095).





Muestras



Tensor. En la galería de arte y diseño Tensor (La Rioja 2066, galería Vía del Sole) se expone ¿Por qué tan solemne? de Ariana Zuetta y artistas invitados. Doce artistas interpretan doce textos de Zuetta para crear piezas exclusivas. Se puede visitar hasta el 13 de agosto, de martes a viernes de 9 a 12.30 y 17 a 20.30 y, sábados de 17 a 20.30.



Cendra. Manifiesto off the art, instalación artística visual de Ofelia Cendra se inaugura hoy a las 20 e irá hasta el 13 en el Centro Cultural Vicente Cidade. Además, el 6 de agosto a las 18 habrá una charla taller de Ornella Ruiz Diaz, abierta al público que versará sobre el puente entre lo físico y lo digital en el arte y los NFT, entre otros temas.





Teatro



Tempo. Sábado y domingo a las 21 en Sala Tempo (3 de Febrero 1916), nuevas funciones de Solo quiero, del grupo Al Lado del Sol Vivo, una obra de Maximiliano Scheibe, con dirección de Scheibe y Diego Acuña. Reservas al WhatsApp 376 4-236240.



Festival. Arranca el 3 er Festival de Teatro Itinerante “Fauna Roja” que recorre diferentes barrios, merenderos, comedores, escuelas y plazas del territorio misionero con funciones gratuitas y de calidad. El viernes, a las 17, en la Sala Nirvana (Barrio 15 de Agosto-Martín Fierro 5129)-espectáculo ADN- Clown, deEnrico Mendez, de Lima Perú.



Paraná. Paraná Porá de Maruja Bustamante, con la dirección de Pablo Villalba Quinteros y las actuaciones de Carina Noemberg y Lorena Larrondo. Hoy a las 21 en la Murga del Monte (Chacabuco 662, Oberá)



Títeres. Trilogía Roja: Ciclo de títeres para adultos en Espacio Base (Rademacher 5324). Hoy a las 21: “Alias Mate Cosido”, un homenaje en títeres a la leyenda del bandolero criollo Segundo David Peralta por Charlie Bastarrechea. Reservas al 3765130101.



Mandové. La obra Consummatum est con Leo Guzmán y dramaturgia, dirección y producción de Buki Rosa, se verá este sábado a las 22 en Sala Mandové (Beethoven 1762). Reservas 03764.635014.



Personajes. Con más de 15 personajes desde Spiderman hasta Bumblebee en escena, ‘Un show de otro planeta’ llega el domingo 14 de agosto al Montoya, a partir de las 17.



Sensual. La aclamada obra de teatro Sex, viví tu experiencia con Ginette Reynal, Cristian Sancho e importante elenco llega a Misiones.El 21 de agosto, a las 20 en Umma.





Cursos y eventos



Teatro. Comenzó el taller de teatro en Nirvana (avenida Martín Fierro 5129 entre Zapiola y Aguado). Las clases son personalizadas y destinadas a niños, adolescentes y adultos. Coordina Aníbal Bertoni. Info al 376 4-365792.



Feria del Libro. Del 5 al 7 de agosto se desarrollará la 13ª Feria del Libro de Puerto Rico, con distintas actividades culturales y artísticas. Cada jornada comenzará a las 16 en el Paseo Mi Solar de la localidad de Puerto Rico. Esta edición está dedicada a músicos y compositores misioneros.



Pekes en acción. El 6 y 7 la Murga de la Estación organiza un festival con juegos, kermes y espectáculos para todas las edades. Será en el galpón de Pedro Méndez 2260 con funciones a la gorra. Para conocer el programa completo del evento, consultar las redes sociales de La Murga de la Estación.



Matiné. El sábado 7 se llevará a cabo un matiné para adultos mayores en el Complejo Ian Barney, de Oberá. La cita es de 15 a 18 y tiene por finalidad fomentar las actividades recreativas de los adultos mayores. Más info al 3755-454100.



Bibliotecas. Hasta el 29 de agosto, las bibliotecas populares, que son parte de la Conabip, pueden presentar proyectos destinados a poner en valor el patrimonio que guardan para participar de la convocatoria al Programa “Tesoro de las Bibliotecas Populares 2022”. Más info en email a archivoydocumentacion@conabip.gob.ar.